BH: motociclista avança sinal, bate em outras três motos e deixa feridos

Um motociclista de aplicativo atingiu outras três motos, na manhã deste sábado (25/1), na Avenida Pedro II, esquina com a Rua Monte Santo, no Bairro Carlos Prates, Região Noroeste de Belo Horizonte. Há suspeitas de que ele teria avançado o sinal do cruzamento.





De acordo com a Polícia Militar, pelo menos uma pessoa foi socorrida e levada para atendimento hospitalar. Ainda segundo a PM, não há confirmação do número total de vítimas.





O Estado de Minas entrou em contato com a Guarda Municipal, que atendeu a ocorrência, em busca de mais informações e aguarda retorno.

Matéria em atualização; aguarde novidades