PF: brasileiros deportados dos EUA chegaram ao país algemados

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.

O primeiro voo com 88 brasileiros deportados dos Estados Unidos após a posse de Donald Trump chegou em Manaus, nessa sexta-feira (24/1), com os imigrantes algemados. De acordo com a Polícia Federal (PF), eles foram recebidos por agentes e, imediatamente, liberados das algemas, “na garantia da soberania brasileira em território nacional e dos protocolos de segurança em nosso país.”

A aeronave, que tinha como destino o Aeroporto de Belo Horizonte, em Confins, na Grande BH, apresentou um problema técnico. Ainda segundo a PF, os agentes proibiram que os brasileiros fossem novamente detidos pelas autoridades americanas, quando precisaram desembarcar, na capital do Amazonas.

“Os passageiros foram acolhidos e acomodados na área restrita do aeroporto. No local, receberam bebida, comida, colchões e foram disponibilizados banheiros para banhos dos brasileiros”, disse a PF.





Por determinação do governo federal, uma aeronave da Força Aérea Brasileira transportará os brasileiros para Confins. A BH Airport, empresa que administra o Aeroporto Internacional de BH, em Confins, informou que a previsão da chegada do voo da FAB é às 22h45.

Os brasileiros serão acompanhados e protegidos pelos militares da FAB e policiais federais brasileiros.