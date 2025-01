Aeronave da FAB vai buscar imigrantes brasileiros que estão em Manaus

A Força Aérea Brasileira (FAB) informou que uma aeronave vai “prestar apoio aéreo” para os imigrantes brasileiros deportados dos Estados Unidos, que aguardam o término do traslado em Manaus. O voo que traria os brasileiros para o Aeroporto Internacional de BH, em Confins, foi cancelado nessa sexta-feira (24/1). De acordo com a FAB, o governo federal pediu ajuda para fazer o transporte dos passageiros.





A aeronave KC-30, do Segundo Esquadrão do Segundo Grupo de Transporte (2º/2º GT - Esquadrão Corsário), vai decolar da Base Aérea de Brasília (BABR), às 13 horas (local), com pouso previsto, no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus, às 14h30 (local).





A FAB informa ainda que disponibilizará profissionais de saúde para o acompanhamento dos deportados até o destino final, no Aeroporto Internacional de Confins, em Belo Horizonte.

O governo do Amazonas tinha confirmado que uma aeronave enviada pelo governo norte-americano sairia de Manaus às 17h, horário de Brasília. O Estado de Minas entrou em contato com a Polícia Federal para saber se os passageiros vão embarcar no voo da FAB ou na aeronave do governo norte-americano e qual a previsão de chegada a Confins, na Grande BH.