BH: Defesa Civil emite alerta de chuva forte no final deste sábado (25/1)

A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu um alerta para a possibilidade de pancadas de chuva de até 30 mm, neste sábado (25/1). Segundo o órgão da prefeitura, a precipitação deve ser acompanhada de raios e rajadas de vento que podem chegar a até 50 km/h.

A princípio, o alerta é válido até as 8h deste domingo (26/1). A Defesa Civil recomenda que durante o temporal a população evite áreas de inundação, não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões.

O órgão ainda pede atenção redobrada e recomenda o contato com as autoridades competentes em caso de rachaduras nas paredes, surgimento de fendas, depressões ou minas d’água nos terrenos. Neste fim de tarde de sábado, já chove forte na Regional Oeste da capital mineira, com intensidade de até 5 mm.

Para domingo, a Defesa Civil prevê um dia de céu claro a parcialmente nublado com chuvas, raios e rajadas de vento ocasionais a partir da tarde. A temperatura mínima prevista será de 18 °C e a máxima de 31 ºC com umidade relativa do ar mínima em torno de 50%.