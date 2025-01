Carga de cigarros avalida em R$ 3,2 milhões é apreendida na MG-050

Uma operação da Polícia Militar Rodoviária de Minas Gerais (PMRv) apreendeu, na noite dessa sexta-feira (24/1), uma carga de cigarros avaliada em aproximadamente R$ 3,2 milhões na rodovia MG-050, em Formiga, no Centro-Oeste do estado. O material estava sendo transportado em um caminhão trator com placas de Belo Horizonte, que puxava um semi-reboque registrado em Divinópolis.

A abordagem ocorreu durante uma fiscalização de rotina. Segundo informações da PMRv, o motorista afirmou inicialmente que transportava embalagens de papelão com destino a Campinas (SP). No entanto, a rota do veículo gerou desconfiança.

Durante a vistoria no compartimento de carga, os policiais localizaram uma fileira de embalagens de papelão na parte frontal, mas, ao removerem a camada inicial, encontraram 1.300 caixas maiores, lacradas, contendo cigarros da marca Eight. Cada caixa abrigava 50 pacotes com 20 maços de cigarro.





Questionado novamente, o condutor admitiu que receberia R$ 5 mil para entregar a carga em um posto de combustíveis em Campinas.

O motorista foi preso em flagrante e encaminhado para a Polícia Federal em Divinópolis. Os veículos utilizados no transporte foram apreendidos, e a investigação segue para apurar a origem e o destino final da carga ilícita.





*Amanda Quintiliano especial para o EM