Evento de adoção de gatos é realizado neste sábado (8/2) em BH

Neste sábado (8/2), será realizada uma feira de adoção de gatos, das 10h às 16h, na Praça Duque de Caxias, no Bairro Santa Tereza, Região Leste de Belo Horizonte. O evento é promovido pela Sociedade Mineira Protetora dos Animais (SMPA) e terá filhotes e gatos adultos disponíveis para adoção.

A iniciativa tem o objetivo de encontrar um lar responsável para os animais resgatados, que foram vítimas de maus-tratos e receberam os cuidados necessários antes de serem colocados para adoção. Os interessados devem apresentar carteira de identidade e comprovante de residência, além de passar por uma breve entrevista. Também é necessário levar uma caixa de transporte para garantir a segurança do animal ao ser levado para casa.



Os adotantes assinam um termo de responsabilidade, comprometendo-se com os cuidados necessários, como vacinação e castração. Quem não puder adotar pode ajudar a SMPA com doações de cobertores, materiais de limpeza, remédios e outros itens essenciais para os animais.

Com o lema “Vem ser meu melhor amigo! Que tal nos dar uma chance?”, a Sociedade Mineira Protetora dos Animais (SMPA), que completa 100 anos em 2025, convoca aqueles que não puderem adotar a contribuir com doações de materiais de limpeza, remédios ou valores via Pix (CNPJ: 18.824.029/001-53).



Serviço

Belo Horizonte



Feira de adoção de gatinhos da Sociedade Mineira Protetora dos Animais (SMPA)



Quando: Sábado, 08 de fevereiro, das 10h às 16h



Onde: Praça Duque de Caxias, no Bairro Santa Tereza, (Rua Mármore) em Belo Horizonte



Contato: admsmpa@gmail.com

Como colaborar: Doe materiais de limpeza, remédios, cobertinhas ou contribua via Pix (CNPJ: 18.824.029/001-53).