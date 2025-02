Homem é morto a tiros em supermercado na Grande BH

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

Um homem foi morto a tiros dentro de um supermercado no bairro Jardim Teresópolis, em Betim, Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã desta sexta-feira (07/02).



Segundo a Polícia Militar, dois homens entraram correndo no estabelecimento. A vítima tentou fugir pelos fundos do supermercado, mas não teve sucesso e faleceu no local.

A PM está no local, aguardando a chegada da perícia e do rabecão. Até o momento, não há informações sobre o que teria motivado o crime. O autor ainda não foi localizado.

Matéria em atualização