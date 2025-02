Cidade de MG registra maior temperatura do país

Jornalista em formação pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Estagiária no Estado de Minas desde 2023, com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio áreas, como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional. Atualmente em Gerais

O município de Itaobim, na Região do Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, registrou a maior temperatura do país nessa quinta-feira (20). De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os termômetros da cidade bateram 38,9ºC.

Itaobim liderou o ranking e ficou a frente até mesmo das cidades do Rio de Janeiro e Seropédica, ambas no estado do Rio de Janeiro, atingido por uma onda de calor que tem preocupado as autoridades.

Segundo o Inmet, Minas não enfrenta uma onda de calor, mas as temperaturas elevadas são típicas do verão e só devem acabar quando o estado registrar chuvas consideráveis. A previsão indica que o Sul de Minas registre chuvas com raios e rajadas de ventos nesta sexta (21).

Belo Horizonte também tem registrado altas temperaturas nos últimos dias. Ontem (20) a capital registrou 32,7°C, a nona maior temperatura do ano, de acordo com a Defesa Civil Municipal. As máximas de segunda (17) e terça (18) também entraram no ranking com 34,1°C e 33,2°C, respectivamente.