Previsão do tempo: termômetros vão ultrapassar os 30ºC em BH

Jornalista em formação pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Estagiária no Estado de Minas desde 2023, com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio áreas, como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional. Atualmente em Gerais

Belo Horizonte registrou calor intenso nos últimos dias. Somente nessa semana, a capital teve três das dez maiores temperaturas de 2025. A previsão indica que esta sexta-feira (21) será de mais calorão e baixa umidade.

Segundo a Defesa Civil de BH, o céu vai fica claro a parcialmente nublado com tempo seco, principalmente à tarde.

Ainda conforme o órgão municipal, a temperatura mínima registrada foi de 20°C e a máxima pode chegar a 32°C. A unidade do ar fica em torno de 35%.

Ontem (20), BH registrou 32,7°C, a nona maior temperatura do ano, de acordo com a Defesa Civil Municipal. As máximas de segunda (17) e terça (18) também entraram no ranking com 34,1°C e 33,2°C, respectivamente. Confira a lista completa abaixo:

Maiores temperaturas de 2025

1ª 21/01/2025 15h00 - 34,4



2ª 22/01/2025 14h00 - 34,3



3ª 18/02/2025 14h40 - 34,1



4ª 20/01/2025 15h00 - 33,7



5ª 23/01/2025 14h00 - 33,7



6ª 17/02/2025 15h00 - 33,2



7ª 18/01/2025 16h00 - 32,9



8ª 19/01/2025 14h20 - 32,9



9ª 20/02/2025 15h05 - 32,7



10ª 25/01/2025 14h10 - 32,6

Previsão para Minas

O cenário é parecido no restante de Minas Gerais. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as temperaturas seguem elevadas na maior parte do estado e os termômetros podem bater 38°C nas regiões Norte, Triângulo e Alto Paranaíba.

Ainda de acordo com o Inemet, o transporte de umidade que chega do mar em direção ao continente contribui para o aumento das nuvens na faixa leste de Minas na divisa com o Espírito Santo.

A massa de ar quente mantém o tempo estável e temperaturas típicas do verão no estado. No Sul de Minas, nuvens do tipo Cumulonimbus (CB’S) se formam a partir desta tarde e provocam pancadas de chuva rápidas, acompanhadas de raios e rajadas de vento ocasionais.