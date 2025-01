Mulher é presa por maus-tratos contra filha com microcefalia

Uma mulher de 39 anos foi presa nessa quarta-feira (23/1) em Uberaba, no Triângulo Mineiro, sob suspeita de maus-tratos contra a filha, de 25 anos, que tem microcefalia. Ela foi denunciada pela outra filha, de 18 anos.

Segundo relato da denunciante ao Boletim de Ocorrência da Polícia Militar (PMMG), a mãe não estava alimentando a irmã de forma adequada, negando banho e ainda deixava ela dormir aos fundos da residência, ao relento, e junto aos cães.





Ao chegar ao local do suposto crime, uma residência situada no Bairro Residencial 2000, os policiais encontraram a vítima sentada no chão, encostada em uma parede, desidratada, com pele queimada pela exposição prolongada ao sol e com lesões infectadas no pé direito, ou seja, com sinais visíveis de negligência. Além disso, ainda conforme o registro policial, a casa estava em situação de insalubridade, desorganizada e suja.





A vítima relatou aos militares que sua mãe a mantinha naquela área, não lhe fornecia alimentação adequada e negligenciava sua higiene pessoal. Por exemplo, na noite anterior, a mulher disse que havia comido apenas um pouco de arroz à noite e que estava se sentindo fraca.





A mulher, acompanhada de sua irmã, foi encaminhada para atendimento médico na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Mirante.



Prisão e relato da suspeita





A suspeita foi presa no momento que realizava um serviço de capina no Bairro José Barbosa. Ela alegou que a filha se recusava a tomar banho e que permanecia nos fundos da casa por vontade própria, dizendo que gostava de ficar junto aos cães.





A suspeita afirmou também que a filha faz uso de medicação, mas não é acompanhada por médico.





Ainda conforme a suspeita, a filha foi criada por uma tia em Araxá desde o primeiro mês de vida, sendo que foi morar com ela há três anos.





A mulher recebeu voz de prisão em flagrante por maus-tratos e foi encaminhada para a Delegacia de Plantão da PC de Uberaba.