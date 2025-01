MG: homem com deficiência cognitiva sofre maus-tratos da mãe

Um homem de 21 anos, com deficiência cognitiva, foi encontrado em condições graves de maus-tratos dentro de sua residência em Argirita, na Zona da Mata mineira, nessa quarta-feira (22/1). A principal suspeita do crime é a mãe dele, de 51, presa em flagrante.





De acordo com a Polícia Militar (PMMG), o jovem foi encontrado por uma assistente social deitado no chão da casa, em meio a sangue e sujeira. Ele apresentava ferimentos visíveis no rosto, nos braços e nos pés, além de múltiplos hematomas.



Após o resgate, o homem foi levado em estado grave para o Hospital Casa de Caridade Leopoldinense, onde permanece internado. Segundo os médicos, as lesões são compatíveis com maus-tratos prolongados.

A mãe da vítima foi detida e encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Leopoldina, onde o caso está sendo investigado. As autoridades buscam entender a extensão dos abusos sofridos pelo jovem.