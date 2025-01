Damião garante que mototáxi não vai ser suspenso em BH

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

Depois que centenas de motociclistas se reuniram na porta da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) e interditarem três pistas da Avenida Afonso Pena, no Centro da capital, para reivindicar contra a suspensão do serviço de mototáxi, o prefeito em exercício, Álvaro Damião (União Brasil), se pronunciou sobre o tema.

Pelo X, antigo Twitter, o atual chefe de Executivo municipal afirmou que não vai atender ao pedido da Superintendência Regional do Trabalho (SRT-MG), de interromper o serviço por 90 dias enquanto esse é regulamentado.

De acordo com Damião, a competência de suspensão da oferta do serviço no município é de competência do Governo Federal. “Nosso entendimento é que essas pessoas precisam trabalhar e garantir seu sustento”, escreveu o prefeito interino.

Belo Horizonte não possui uma legislação municipal que regulamenta o transporte de aplicativo por motos. Desde março de 2018, a Lei 13.640 permite a modalidade em todo o território nacional e determina que é função dos municípios regimentar o serviço. "Compete exclusivamente aos municípios e ao Distrito Federal regulamentar e fiscalizar o serviço de transporte remunerado privado individual de passageiros previsto no inciso X do art. 4º desta Lei no âmbito dos seus territórios."

A regulamentação do mototáxi voltou a ser discutida nesta semana. Para o superintendente do Trabalho em Minas, Carlos Calazans, a medida seria feita durante a interrupção do serviço, fornecido por plataformas como Uber e 99, por três meses. O período seria necessário para discutir maneiras de regularizar e fiscalização do tipo de transporte de passageiros.

A proposta foi apresentada à PBH na manhã dessa quarta-feira (22/1). De acordo com Calazans, no encontro ficou definido que uma proposta com possíveis soluções para o imbróglio deverá ser apresentada até o dia 31 deste mês.

Ainda pelas redes sociais, Damião disse que a prioridade da prefeitura é a “proteção de quem vive em BH, sobretudo, no trânsito”. Para isso, o prefeito afirmou que ações educativas e de fiscalização junto aos motociclistas profissionais serão intensificadas.

“Sobre as faixas exclusivas para motociclistas, estamos estudando a viabilidade para sua implementação em Belo Horizonte. É fundamental avaliarmos os impactos dessa alternativa ao trânsito da cidade como um todo para que a melhoria seja efetiva. Agiremos com calma e planejamento”, disse.

Dezenas de trabalhadores estão fechando três faixas da Afonso Pena em frente a Prefeitura de BH Tulio Santos/EM/D.A Press

Manifestação

A interdição durou cerca de 20 minutos, e o tráfego foi liberado às 14h30. Os trabalhadores pararam as motos para bloquear as pistas, o que complicou o trânsito na região. A manifestação teve início em frente à Câmara Municipal ao meio-dia. Em vídeo que registra o protesto, gritavam: “Não à suspensão”. Além do "buzinaço", muitos cartazes foram erguidos em protesto.

O mototáxi Milson Pereira de Almeida Júnior, presente na manifestação, considera que o grande problema é a suspensão do serviço, e não a regulamentação do trabalho. Ele afirma que a categoria tem medo que os 90 dias de interrupção virem definitivos, além de acreditar que três meses de suspensão é muito tempo. "A gente tem conta para pagar", explica.

Milson, que trabalha para Uber e 99, também conta que a categoria conversou com Carlos Calazans nesta quinta-feira. De acordo com o motociclista, o representante da superintendência voltou atrás e destacou que não haveria mais a interrupção do serviço.

O Estado de Minas tentou entrar em contato com Carlos Calazans para confirmar a afirmativa, mas até o momento não obteve retorno. Um posicionamento da Prefeitura de BH também foi solicitado.

