Mulher é resgatada de cativeiro no Sul de Minas

Uma mulher, de 57 anos, foi resgatada de motel onde era mantida em cárcere privado, no município de Porto Alegre, no Sul de Minas, em ação policial na manhã dessa quinta-feira (20/2). O suspeito, de 42 anos, foi preso em flagrante.

Segundo a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), a mulher estava presa no local desde a noite anterior. Conforme registros, durante a quarta-feira (20), o casal estava em um carro com a neta da mulher, de 18 anos, no município de Borda da Mata, a 30 quilômetros de Pouso Alegre, quando ambas as mulheres foram ameaçadas de morte pelo homem.

A neta conseguiu escapar do carro e relatou aos policiais que o homem estava alterado enquanto as ameaçava. As equipes da Delegacia de Polícia em Borda da Mata e da Delegacia Regional de Pouso Alegre iniciaram as buscas e encontraram a vítima presa com o homem no motel durante a manhã.

Aos policiais, a mulher contou que, depois que a neta escapou do carro, ela foi levada à força para uma cachoeira na cidade e, na sequência, para o motel em Pouso Alegre. Conforme o boletim de ocorrência, o suspeito pegou o telefone da vítima e a obrigou a permanecer no local.

A vítima também relatou aos policiais que o homem morava com ela e a neta há cerca de dois meses e que era frequentemente agredida por ele. O último episódio aconteceu no sábado (15). Segundo ela, na ocasião, o homem a agrediu enquanto saíam de um estabelecimento.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ainda de acordo com a mulher, durante o cárcere, o homem repetiu diversas vezes que, se fosse preso, voltaria para matar a companheira e os familiares dela. O suspeito foi preso e encaminhado à Delegacia de Plantão de Pouso Alegre.