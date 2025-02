Ataque a tiros mata jovem e deixa outro ferido em barbearia de BH

Um jovem morreu e outro ficou ferido, depois de serem atingidos por disparos de arma de fogo em uma barbearia, no Bairro Paulo VI, na Região Nordeste de Belo Horizonte, ao final da tarde dessa quinta-feira (20/2).

Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), testemunhas relataram aos policiais militares que um Fiat Palio preto estacionou próximo à entrada do salão. O passageiro desceu do veículo e iniciou um ataque a tiros contra todos os que estavam no estabelecimento. Porém, a arma travou e o motorista do carro desceu para continuar a sequência de disparos.

Ainda conforme os relatos, foi iniciada uma correria no local e dois jovens, de 20 e 22 anos, foram atingidos e se esconderam no banheiro. Depois de um tempo, os suspeitos fugiram do local.

As duas vítimas foram encaminhadas à Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) Nordeste por pessoas que estavamna no local. De acordo com o boletim médico, o jovem de 22 anos estava em estado grave quando chegou ao hospital, com uma perfuração no abdômen e em parada cardíaca. A equipe médica iniciou técnicas de salvamento, mas ele morreu em atendimento.

Já a vítima de 20 anos chegou à UPA consciente e com duas perfurações, uma em cada perna. Ele relatou aos policiais que não sabe a motivação do ataque a tiros e não tem suspeitas.

Conforme o boletim de oorrência, a perícia esteve no local e recolheu três projéteis de calibre 9 milímetros.

Segundo a PM, o homem que morreu sofreu uma tentativa de homicídio no dia 2 de outubro de 2025. As informações sobre os casos foram repassadas à Polícia Civil, que segue com as investigações.