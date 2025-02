Grande BH: acidente com ônibus deixa trânsito lento em rodovia de Nova Lima

Um ônibus de transporte municipal se envolveu em um acidente na MG-030, em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã dessa sexta-feira (21/2). O trânsito está lento e os veículos envolvidos seguem no local.

O acidente é o segundo na rodovia em três dias. Na terça-feira (18), um ônibus metropolitano com vinte passageiros tombou na pista, no sentido Belo Horizonte, e oito pessoas ficaram feridas.

Segundo o Departamento de Segurança e Mobilidade Urbana de Nova Lima, um carro esbarrou no ônibus, em um trecho próximo ao Colégio Santo Agostinho, antes do posto da Polícia Rodoviária Federal. Por esse motivo, o ônibus se deslocou para a pista lateral da esquerda para registro de ocorrência.

Conforme mapeamento ao vivo do aplicativo Waze, o trecho da MG-030 segue congestionado do Condomínio Ville de Montagne até a altura do BH Shopping. Passageiros que trafegam na região relatam que "está tudo parado"

No entanto, nenhum boletim foi registrado pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) ou pela Guarda Civil Municipal (GCM) de Nova Lima.

Nenhuma pessoa se feriu no acidente.

Matéria em atualização