Suspeito de assaltar joalheria e causar prejuízo de R$ 2 milhões é preso

Um dos suspeitos de envolvimento em um assalto milionário a uma joalheria da Praça Tiradentes, em Ouro Preto, na Região Central de Minas, foi preso. O crime aconteceu na manhã de terça-feira (18/2).





Segundo a Polícia Militar, dois homens entraram no estabelecimento e anunciaram o assalto. Um dos criminosos estava armado. A dupla obrigou os funcionários a abrirem diversos expositores e o cofre da loja, e colocaram todas as joias que estavam guardadas dentro de uma mochila.





De acordo com o dono da joalheria, entre os itens roubados estavam anéis, correntes, pulseiras, cordões e pingentes de ouro, além de peças de prata e folheados. A estimativa é que o valor dos produtos levados no crime seja maior que R$ 2 milhões.





Ainda na terça-feira, a polícia iniciou rastreamento na região em busca dos suspeitos do crime. O carro usado pela dupla, um Chevrolet Onix prata, foi localizado horas depois no bairro Alto da Cruz, sem nenhum ocupante.

Foi constatado que o chassi do veículo correspondia a outro automóvel, roubado em Contagem, na Grande BH, em janeiro de 2025, e que ele estava com a placa clonada.





Em diligências, a PM verificou que, na rua onde o Onix foi encontrado, os suspeitos embarcaram em um Pálio preto. O veículo foi localizado transitando pela Rua Maciel, no bairro Alto da Cruz, na tarde dessa terça-feira, com quatro ocupantes.





Três deles foram liberados depois de buscas pessoais. Um deles, de 44 anos, afirmou que estava vindo de uma obra, onde trabalha como os outros três ocupantes do veículo, no bairro Lagoa, e que o carro permaneceu estacionado nas proximidades da obra desde as primeiras horas da manhã até o fim do expediente.





A polícia teve acesso a imagens de câmeras de segurança da rua que mostram que o Pálio chegou à obra citada, mas saiu do local em seguida. Dentro do carro, os militares encontraram um óculos semelhante ao utilizado por um dos assaltantes à joalheria.





Segundo informações anônimas, o motorista ainda mudou a aparência, tingindo a barba de preto para evitar ser reconhecido. A blusa que ele usava no momento da abordagem apresentava vestígios de tinta preta.

Durante a confecção do boletim de ocorrência, ele apresentou outras duas versões sobre os fatos. O Ônix e o Pálio foram apreendidos e rebocados para o pátio credenciado. O suspeito, que já tem registros em ocorrências da Polícia Militar, foi preso e conduzido para a Delegacia de plantão.