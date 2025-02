BH: mulher fica ferida em acidente na Av. Nossa Senhora do Carmo

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

Uma mulher, cuja identidade não foi confirmada, ficou ferida durante um acidente envolvendo três veículos na Avenida Nossa Senhora do Carmo, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. A batida ocorreu na tarde desta sexta-feira (21/2).

Três faixas da via, no sentido Centro, ficaram interditadas durante o trabalho do Corpo de Bombeiros. A dinâmica do acidente não foi divulgada.

Imagens cedidas pela corporação mostram que um dos carros ficou atravessado na pista e colidiu com a mureta de proteção da avenida. Já o segundo veículo teve a parte da frente destruída pelo impacto.

A vítima sofreu ferimentos leves. Ela foi atendida no local e, em seguida, levada pelos Bombeiros para uma unidade de saúde da capital.