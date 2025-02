Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

Dois banheiros públicos autolimpantes foram instalados no Centro de Belo Horizonte este mês. As unidades ainda não podem ser utilizadas pelo público pois estão em fase de teste para garantir que o funcionamento esteja adequado. A expectativa é que eles comecem a funcionar antes do carnaval, como informado a princípio.

Os dois banheiros estão localizados na Praça Rio Branco, conhecida como Praça da Rodoviária, e na Praça da Estação, na Rua Aarão Reis. Eles têm sistema de abertura, fechamento e higienização automatizado, com materiais em aço inoxidável antivandalismo. A Prefeitura de Belo Horizonte não informou a data exata em que os banheiros vão estar disponíveis para uso.

Ao todo, serão instaladas cinco unidades em BH, com entregas previstas para o 1º semestre de 2025, como parte do Programa Centro de Todo Mundo. Os outros pontos são: Praça Sete, na Rua Rio de Janeiro, 725; Praça Raul Soares, Av. Olegário Maciel, 915; e na Sapucaí.

“Disponibilizar esse tipo de equipamento para a cidade de forma gratuita, como a gente está fazendo, é um desafio grande. Já tivemos outros equipamentos e temos dificuldades na questão da limpeza, na manutenção e depredação. Buscamos uma alternativa que fosse capaz de resistir e resolver esses problemas pontuais”, afirmou o Secretário Adjunto de Política Urbana de Belo Horizonte, Pedro Maciel, ao Estado de Minas.

Maciel explicou que a instalação de apenas cinco equipamentos está sendo feita como um projeto piloto, podendo ser ampliado posteriormente. A entrega de dois banheiros antes do carnaval faz parte dos testes, uma vez que, durante o período, a busca aumenta consideravelmente.

“Cinco banheiros não são suficientes para atender a cidade como um todo. Mas precisamos saber como a população vai se adaptar ao uso deles e, caso dê certo, não tenho dúvidas que a gente vai estudar a implantação em mais pontos da cidade”, afirmou ainda o secretário-adjunto.

Como funcionam

Cada unidade, composta por duas cabines, pode ser programada para funcionar em horários predeterminados e dispõe de sistema de áudio que possibilita a transmissão de instruções de uso e orientações gerais. A abertura das portas será feita por meio de botões, já os dispensers e a limpeza automática serão acionados por sensores.

Após cada uso dos banheiros, o ciclo de limpeza é concluído em 15 segundos, utilizando apenas 2 litros de água para higienizar a superfície do vaso sanitário, lavar o piso com jatos e aromatizar o ambiente para o próximo usuário. Em caso de dano, as partes podem ser repostas rapidamente sem comprometer o funcionamento dos banheiros.

A empresa CleanSe é a responsável pela locação, instalação, operação e manutenção dos banheiros. Inicialmente, o acordo tem vigência de 12 meses, podendo ser estendido para até cinco anos. O valor mensal da contratação é de R$ R$87.500,00 para os 5 banheiros, o valor total anual de R$ 1.050.000,00.

De acordo com a empresa, os banheiros adquiridos pela PBH foram inspirados nos banheiros autolimpantes europeus e desenvolvidos com tecnologia 100% nacional.