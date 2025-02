Anel Rodoviário de BH: motociclista morre em colisão com carreta

Sou estudante de jornalismo no Centro Universitário de Belo Horizonte (UNIBH). Já trabalhei no Laboratório de Aprendizagem em Comunicação e Audiovisual do UNIBH (CACAU) e na Assessoria de Comunicação do Sistema Faemg Senar.

Uma motocicleta colidiu com uma carreta no Anel Rodoviário, na altura do Bairro Universitário, em Belo Horizonte, na manhã desta sexta-feira (21/2). De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, o condutor do veículo morreu no local e uma mulher, de 26 anos, que estava na garupa da moto ficou ferida e foi encaminhada para uma unidade hospitalar pelo Samu.

Testemunhas informaram aos bombeiros que a motocicleta teria colidido com a traseira da carreta, que seguia no sentido Rio de Janeiro.

Os bombeiros foram acionados por volta das 10h desta sexta-feira (21/2). No momento, a ocorrência encontra-se em andamento com a Polícia Militar de Minas Gerais. De acordo com a Polícia Civil, a perícia e o rabecão foram encaminhados para o local.