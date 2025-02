Terceiro voo com deportados pousa em BH nesta sexta-feira (21/1)

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.

O terceiro voo da Força Aérea Brasileira (FAB), com brasileiros deportados dos Estados Unidos, pousou no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, na Grande BH, na tarde desta sexta-feira (21/1). Segundo a BH Airport, concessionária que administra o aeroporto, 81 passageiros desembarcaram no local, sendo que 48 deles devem permanecer em Minas.





Mais cedo, o voo vindo dos Estados Unidos chegou ao Aeroporto Internacional de Fortaleza, com 94 brasileiros, sendo nove crianças, dois idosos e dois passageiros que estavam na lista vermelha da Interpol, por terem mandado de prisão expedido no Brasil.





O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC), em uma ação conjunta com o Ministério da Saúde (MS) e o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), - Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), o Ministério da Defesa (MD) e a Polícia Federal, fez a recepção dos repatriados, garantindo o atendimento humanizado aos brasileiros que retornam ao seu país, cumprindo uma determinação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Uma estrutura foi montada para a chegada dos deportados.





Estrutura no Aeroporto de Confins





Em Confins, de acordo com a pasta dos Direitos Humanos e Cidadania, a concessionária BH Airport destinou a Sala de Autoridades para a recepção com conforto e estrutura adequada.

O espaço também conta com acesso à água, alimentação, pontos de energia, internet e banheiro próximo. Ainda conforme a pasta, equipes habilitadas estarão disponíveis para prestar informações sobre serviços essenciais, incluindo procedimentos para matrícula na rede de ensino e regularização vacinal, para garantir um retorno seguro e assistido aos seus destinos finais.