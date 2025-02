Carnaval de BH: bloco 'Ainda Estamos Aqui' desfila na noite do Oscar

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.

O bloco em celebração ao filme ‘Ainda estou aqui’, do diretor Walter Salles, vai desfilar em BH, na noite de 2 de março, data em que ocorre a cerimônia de entrega do Oscar. O longa concorre em três categorias: melhor filme, melhor filme internacional e melhor atriz, com Fernanda Torres.





Com o nome ‘Ainda Estamos Aqui’, o bloco promete esquentar a torcida pelo filme e pela atriz Fernanda Torres, que também será homenageada.





“Vamos celebrar esse carnaval com orgulho, alegria e a certeza de que nossa história é uma história de luta e de resistência”, diz o Coletivo Alvorada, organizador do evento.





A concentração acontece a partir das 20h, na Avenida Brasil, 161, no Bairro Santa Efigênia, na Região Centro-Sul de BH.





Serviço:





Bloco "Ainda Estamos Aqui"

Data: 2 de março (domingo de Carnaval)

Horário: 20h

Local: Em frente ao Bar Oratório

Endereço: Avenida Brasil, 161, Santa Efigênia