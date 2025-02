Fim de semana de BH tem pré-carnaval com todos os ritmos musicais

No último final de semana antes do carnaval – que ocorre de 1º a 5 de março –, Belo Horizonte oferece variedade de cortejos, shows e ensaios abertos para foliões de todas as idades. Nesta sexta (21/2), por exemplo, o bloco Carna Trance leva música eletrônica para o Viaduto Santa Tereza.

No sábado (22/2), a tradicional Banda Mole comemora seus 50 anos com show gratuito de Zé da Guiomar, Toninho Geraes, Baile do Maguá e Trem dos Onze, entre outras atrações. Confira a seguir algumas atrações da pré-folia:



• ABRE-TE SÉSAMO

O bloco Abre-te Sésamo mistura rock, jazz, folk, samba, axé e marchinhas inspiradas em canções de Raul Seixas no cortejo que sai nesta sexta (21/2) no Centro. Concentração às 19h, na Casa do Jornalista (Av. Álvares Cabral, 400). O início do desfile está marcado para as 20h.



• VIADUTO CARNA TRANCE

Os artistas Thresh, Babita, Libriana, Nappa, T3ag4psy, Iori, Zaeo, Salomão, Cedrik e Psilocina se apresentam nesta sexta-feira (21/2) a convite do bloco Viaduto Carne Trance. O evento gratuito de música eletrônica começa às 16h, no Viaduto Santa Tereza, Centro.



• BLOCO DA FLORESTA

Criado pelo educador musical Davi Henrique e o violonista Henry Mathieu, o Bloco da Floresta, voltado para as crianças, vai se concentrar às 9h30 de sábado (22/2) na Rua Deputado Bernardino Sena Figueiredo, 909, Cidade Nova. O cortejo começa às 11h.

• BANDA MOLE

Banda Mole comemora seus 50 anos com pré-carnaval gratuito neste sábado (22/2), das 14h às 22h, na Avenida Afonso Pena, em frente ao Parque Municipal. A festa terá Toninho Geraes, Akatu, Banda Meu Rei, Baile do Maguá, Trem dos Onze, Vira e Mexe, Zé da Guiomar e outras atrações, distribuídas entre o palco e dois trios elétricos.

Bloco Mimosas Borboletas, com bateria formada só por mulheres, desfila no domingo (23/2) nas ruas do Bairro Anchieta Instagram/reprodução

• BLOCO DO PESCOÇÃO

O Bloco do Pescoção, criado por jornalistas mineiros, comemora 10 anos em conjunto com o grupo Quem Ama Não Mata, neste sábado (22/2). O evento inclui distribuição de mudas, bazar e homenagem às jornalistas – e foliãs – Miriam Gontijo, Jane Medeiros e Lena Alves, que morreram em 2024. A concentração ocorrerá em frente à Casa do Jornalista (Av. Álvares Cabral, 400, Centro), às 13h. O bazar será realizado no mesmo endereço, a partir das 9h.



• BUTEQUEIROS

Com o tema “Lugar de mulher é onde ela quiser”, o Bloco dos Butequeiros leva 45 ritmistas, comandados por Tchaca Malagueta, para as ruas de Contagem neste sábado (22/2). O evento terá a presença de Karol Maia, Fabinho Zoi e Guilherme Mocidade. A concentração começa às 13h, na Rua Jatobás, 637, Eldorado, e o cortejo sai às 17h, seguindo até a Praça Nossa Senhora da Glória.



• CÓMO TE LHAMA?

Dedicado a sucessos da cantora Selena Quintanilla, o bloco Como Te Lhama? desfila com o tema “Amor prohibido!” neste sábado (22/2), das 14h às 20h. O cortejo parte da Rua Gomes Pereira, no Bairro Boa Vista, ao ritmo de cumbia, ragga, carimbó, afoxé e lambada.



• DIVERSÃO NO PARQUE

O Parque do Palácio (portaria 2 da Rua Professor Djalma Guimarães, 161, Mangabeiras) oferece programação especial para as crianças neste sábado e domingo (22 e 23/2), das 9h às 18h. Oficinas, brincadeiras de roda, contação de histórias, teatro de fantoches e show de mágica fazem parte do cronograma. Ingressos: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia), à venda no site www.parquedopalacio.com.



• FERA NENÉM

O cancioneiro infantil é transformado em samba de roda, ciranda, maracatu, frevo e marchinha pelo bloco belo-horizontino Fera Neném. Dedicado à família, o grupo desfila neste sábado (22/2), às 9h, com partida da Rua dos Dominicanos, 99, Serra.

Movimento Afronta BH vai se concentrar domingo (23/2), às 10h, na Praça da Liberdade. De lá, o cortejo sai para a Praça Sete, no coração de BH Isis Medeiros/divulgação



• GAROTA EU VOU PRO CALIFÓRNIA

Criado na Região Noroeste de Belo Horizonte, o bloco conta com 70 integrantes na bateria e 30 dançarinos. Marcado para sábado (22/2), das 14h às 18h, o cortejo sai da Rua das Clarinetas, 23, Conjunto Califórnia.





• AFRONTA BH

O movimento Afronta BH reúne blocos de matrizes afroperiféricas neste domingo (23/2). A partir das 10h, os grupos OriSamba, Saravá, Seu Benedito!, Tá Caindo Fulô, Vô Manoel, Afoxé Ògún Dé e Maracatu Humaitá se encontrsam na Praça da Liberdade, no Funcionários, e seguem em cortejo até a Praça Sete, no Centro.



• BESOURINHOS

O bloco Besourinhos une a folia ao rock dos Beatles na Praça da Assembleia, no Santo Agostinho, a partir das 10h de domingo (23/2). Com cerca de 100 integrantes, o grupo performa clássicos do quarteto britânico em ritmo de carnaval.



• BEIÇO DO WANDO

Homenagem ao cantor dos hits “Moça” e “Fogo e paixão”, o cantor e compositor mineiro Wando (1945-2012) ganha homenagem na folia de BH, onde morou nos últimos anos de vida. O ensaio geral será realizado domingo (23/2), a partir das 10h, na Avenida Tereza Cristina, 295, Prado. Ingressos gratuitos devem ser retirados na plataforma Sympla.



• MIMOSAS BORBOLETAS

Com bateria formada apenas por mulheres, o bloco Mimosas Borboletas homenageia Elis Regina e canta músicas sobre empoderamento feminino neste pré-carnaval. O grupo desfila pelas ruas do Anchieta neste domingo (23/2), com partida às 11h da Praça Marino Mendes Campos (final da Avenida Francisco Deslandes).



• UNIDOS DO SAMBA DO QUEIXINHO

No carnaval deste ano, o bloco Unidos do Samba do Queixinho homenageia a escritora mineira Carla Madeira, autora do best-seller “Tudo é rio”. Neste domingo (23/2), às 11h, o grupo esquenta os tamborins largo do Teatro Francisco Nunes, no Parque Municipal Américo Renné Giannetti (Avenida Afonso Pena, 1.321, Centro).

Bloco Beiço do Wando, que brilhou no carnaval de 2024, ensaia no domingo de manhã (23/2), na Tereza Cristina, no Prado Leandro Couri/EM/D.A Press



• SOM EM MOVIMENTO

Ministrada pelo arte-educador Marcos Rhossard, o Mestre Marquinhos, oficina “Som em movimento” vai ensinar crianças e jovens a vivenciar experiências sonoras por meio de ritmos populares do Brasil. Pandeiros, ganzás e tambores produzidos por Rhossard estarão à disposição da garotada. A atividade de domingo (23/2) começa às 14h30, no CCBB (Praça da Liberdade, 450, Funcionários). Capacidade: 25 pessoas. Retirada de ingressos no site ou bilheteria do CCBB BH.



• CARNAVAL DOS SONHOS

A festa Carnaval dos Sonhos realiza neste domingo (23/2), a partir das 14h, evento pré-folia no Mirante Beagá (Rua Henriqueto Cardinale, 460, Olhos D'Água). Vão se apresentar o cantor Tomate, os irmãos Rafa e Pipo Marques e a banda Baianeiros. Ingressos custam R$ 390 (camarote open), R$ 280 (inteira), R$ 140 (meia) e R$ 150 (mediante entrega de 1kg de alimento não perecível), à venda na plataforma Sympla.



• CIRCULADÔ

Com bateria formada por integrantes do Projeto Percussão Circular e intervenções teatrais do Grupo Parangolé, o bloco Circuladô sai em cortejo neste domingo (23/2). misturando pop, forró, axé, reggae e sertanejo. O desfile parte às 15h da Avenida Getúlio Vargas, 792, Funcionários.



• SALADA DE FRUTAS

Com pop, funk e axé no repertório, o bloco Salada de Frutas desfila no domingo (23/2). A concentração está marcada para as 14h, na Praça Zamenhof, na Floresta, seguindo pela Rua Itambé e Avenida Assis Chateaubriand.



• CORTE DEVASSA

No domingo (23/2), Corte Devassa faz ensaio aberto às 16h, no Teatro 171, que fica na Rua Capitão Bragança, 35, Santa Tereza.



