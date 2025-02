Carnaval 2025: Milton Nascimento brilha nas escolas de samba desde 1989

Em 1989, a escola de samba carioca Unidos do Cabuçu, de Lins de Vasconcelos, levou Milton Nascimento para a avenida. O enredo 'Milton Nascimento, sou do mundo, sou de Minas Gerais' celebrou a obra do cantor e compositor em desfile sem plumas e enfeites vindos dos animais, a pedido do próprio Milton. Ficou em 14º lugar no Grupo 1 Foto: Reprodução