Festival do Japão em Minas começa hoje e reúne diversas atrações. Confira

Para a filosofia japonesa wabi-sabi, toda imperfeição é vista como algo belo, apreciado por demonstrar naturalidade e carregar marcas de individualidade. Difundida entre a população oriental, a ideia de simplicidade é adaptada também à técnica de cerâmica artesanal toguei-dô.



A arte da cerâmica foi a atividade escolhida como tema central da 12ª edição do Festival do Japão em Minas, realizada desta sexta (21/2) a domingo (23/2), no Expominas. Maior evento de celebração da cultura japonesa no estado, o festival recebeu 35 mil pessoas em 2024, número que deve ser mantido neste ano.

“A colônia japonesa em Minas Gerais, apesar de ser pequena, é muito representativa. Ao mesmo tempo, a população mineira recebe muito bem os japoneses. Sempre há uma certa curiosidade sobre a cultura e a forma de agir deles, principalmente entre os jovens”, comenta Wilson Brumer, cônsul-geral honorário do Japão em Belo Horizonte.



Cerejeiras e chanoyu

Durante o fim de semana, o festival terá shows instrumentais e de danças, espaços de cultura pop, praça de alimentação, oficinas gratuitas de furoshiki (tecidos de embrulho), shodô (caligrafia) e sashiko (bordado), além do Concurso Cosplay, Concurso Anime Song Dance e Concurso Miss Nikkey – para mulheres com ascendência nipônica. As inscrições para os concursos são feitas no site do evento. O público também receberá mudas de hortaliças e cerejeiras (típicas árvores japonesas de flor rosa) para fomentar a temática da preservação ambiental.

Presente na programação desde edições anteriores, as oficinas de cerâmica, também gratuitas, ganham destaque neste ano ao enfatizar sua participação nos costumes japoneses. A cerimônia do chá (chanoyu ou sado) é tradição no país oriental por ser marcada de exigências rigorosas e demonstrar o apreço aos convidados. Nessas ocasiões, a cerâmica complementa a experiência, pois os anfitriões selecionam cuidadosamente os utensílios de mesa para realçar texturas, cores e temperaturas dos alimentos servidos.

“Toguei-dô é o caminho de uma cerâmica principalmente artesanal que, como tudo fabricado domesticamente, tem imperfeições e individualidades. No Japão, eles comemoram a beleza única de cada peça e, como consequência, a satisfação da pessoa que a fez”, explica o cônsul Wilson Brumer.



Desenho Sumi-ê

Neste ano, o festival também celebra os 130 anos da amizade entre Brasil e Japão. Em Minas Gerais, a relação dos dois países é reconhecida pelo impacto de duas iniciativas nipônicas: o Projeto Jaíba, que investe na produção de frutas de municípios mineiros, e o Projeto Prodecer, que fomenta a agricultura do cerrado. Para celebrar o marco, o embaixador do Japão no Brasil, Teiji Hayashi, participará do festival hoje e fará uma demonstração da técnica de desenho Sumi-ê.

"A relação entre Brasil e Japão é antiga, mas ainda acho que tem muita coisa a ser desenvolvida. Considerando o momento atual, há uma grande preocupação do ponto de vista geopolítico sobre a relação China e Estados Unidos, e penso que o Japão e o Brasil podem desempenhar um papel importante de ampliação”, afirma Wilson Brumer.



PROGRAMAÇÃO

Confira as principais atrações do festival

Hoje (21/2)

• 15h: Facetas do Shakuhachi (instrumental) – Músico Thiago Miotto

• 17h30: Instrumentos tradicionais japoneses – Grupo Sankyu

• 19h: Odori (dança) – Grupo Saito Satoru Ryubu Dojo

• 19h30: Taiko (tambores) – Grupo Taiko Rio Nikkei

• 20h: Odori (dança) – Takeshi Nishimura

• 21h30: Canto e Odori (dança) – Angelaisa Toyota e Takeshi Nishimura

Amanhã (22/2)

• 11h30: Yosakoi Soran (dança)

Academia de danças Corpus Line de Mogi das Cruzes

• 15h: Instrumentos tradicionais japoneses – Grupo Sankyu

• 16h15: Rizumu Taisso – Academia de Danças Corpus Line de Mogi das Cruzes

• 17h: Minyo (canto) – Grupo Sankyu

• 18h45: Taiko (tambores) – Grupo Taiko Rio Nikkei

• 19h30: Concurso Miss Nikkey Minas Gerais com Kendi Yamai

• 20h40: Resultado do Concurso Miss Nikkey Minas Gerais com Kendi Yamai

Domingo (23/2)

• 11h15: Odori (dança) – Takeshi Nishimura

• 14h: Instrumentos tradicionais japoneses – Grupo Sankyu

• 14h30: Odori (dança) – Grupo Saito Satoru Ryubu Dojo

• 15h: Canto e Odori (dança) – Angelaisa Toyota e Takeshi Nishimura

• 15h30: Anime Song Dance Fundação Japão

• 16h30: Concurso Cosplay com sKendi Yamai



