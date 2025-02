"O melhor infarto da minha vida" esbanja humor e inteligência

Jornalista com 25 anos de experiência em cobertura cultural. No Estado de Minas, repórter de Cultura. Graduada em Jornalismo pela Puc-Minas e pós-graduada em Produção e Projetos Culturais pelo IEC-Puc Minas.

A produção televisiva argentina atual é tão boa quanto o cinema dos nossos vizinhos. E o melhor catálogo para quem gosta de histórias inteligentes, irônicas e enxutas está no Disney+. “Meu querido zelador”, “O faz nada”, “O agente de futebol” e “O museu” ganharam recentemente uma companheira “de buena onda”.



“O melhor infarto da minha vida” é uma minissérie de seis episódios (meia hora cada um) baseada no livro homônimo (e autobiográfico) do escritor, editor e jornalista Hernán Casciari. Em 6 de dezembro de 2015, recém-chegado a Montevidéu, e logo após uma partida que garantiu mais um título para o Peñarol, ele sofreu um infarto.



Tinha 43 anos, muitos quilos a mais, uma namorada espanhola que havia acabado de conhecer e estava hospedado na casa de um casal que alugava seu espaço via aplicativo. Este acontecimento poderia tê-lo matado, mas não. A série conta isto, com muito humor e alguma melancolia.



Na história, o protagonista se chama Ariel (Alan Sabbagh). Vive um casamento com muitos baixos e poucos altos com uma personal trainer. Nem chega perto da academia. É fumante inveterado e trabalha como ghost writer para uma grande editora. Seus biografados são geralmente celebridades (ou sub), com quem não tem nenhum ponto em comum. Sua paixão é a poesia, mas seus livros encalham.



Biografia

Ariel vai levando essa vidinha. É uma pessoa doce, querido pelos amigos, e com uma observação sempre perspicaz na ponta da língua. As coisas começam a acontecer quando seu casamento vai para o buraco e ele se vê obrigado a escrever a biografia de um advogado ególatra em menos de um mês.



Como está prestes a recusar o trabalho, seu editor lhe faz uma proposta: um evento para Ariel lançar seu novo livro em Montevidéu, onde terá também uma temporada para escrever a biografia sob encomenda. Ele recebe duas passagens e não pensa duas vezes para convidar Concha (Olivia Molina), dançarina de flamenco espanhola que conheceu num show.



Os dois desembarcam na capital uruguaia e vão para a casa de Alejandra (Romina Peluffo) e Javier (Rogelio Gracia). Serão seus primeiros hóspedes. Depois de uma noite daquelas – e de tomar a tal pílula azul – Ariel passa mal. A sequência do ataque cardíaco é abordada tanto do ponto de vista dele quanto do casal de uruguaios.



A trilha sonora tem pérolas indie de bandas como The Magnetic Fields e Belle and Sebastian. Em sua segunda chance, Ariel é salvo por um grupo de pessoas que ele mal conhecia. E nenhum deles foi mais o mesmo.



“O MELHOR INFARTO DA MINHA VIDA”

• Minissérie em seis episódios, disponível no Disney+.