12º Festival do Japão em Minas traz sabores e tradições da cultura

Anualmente, o Expominas, localizado no Bairro Gameleira, Região Oeste de Belo Horizonte, abriga milhares de mineiros apaixonados e curiosos pela cultura japonesa. O Festival do Japão deste ano está confirmado para começar na próxima sexta-feira (21/02) e segue até o domingo (23/02). Devido à grande popularidade do evento, são esperadas mais de 35 mil pessoas durante os três dias de festividade.

O festival é uma imersão na cultura nipônica. O visitante tem a oportunidade de conhecer costumes e valores do país. A programação gastronômica, que é uma ótima oportunidade de “mergulhar” em sabores diferentes, chama atenção.

“A programação gastronômica foi cuidadosamente planejada para apresentar a riqueza e a diversidade da culinária japonesa, indo muito além do tradicional sushi. Os visitantes terão a oportunidade de degustar pratos tradicionais e que são pouco conhecidos pelo público mineiro”, diz a coordenadora executiva do festival, Yukari Hamada.

Ainda segundo Yukari, estarão disponíveis pratos quentes como okonomiyaki (panqueca japonesa recheada com diversos ingredientes), takoyaki (bolinhos de massa recheados com polvo), karaage (frango frito japonês crocante e temperado) e nikuman (pão macio cozido no vapor, recheado com carne temperada), servidos por restaurantes como o Osaka, de São Paulo, além de outros expositores especializados.

Além disso, haverá sobremesas tradicionais, preparadas pela confeitaria Kazu-Ya, de Belo Horizonte, Bairro São Bento e outros confeitarias do festival, incluindo moti (doce à base de arroz glutinoso, muitas vezes recheado com anko, o doce de feijão vermelho), dorayaki (panquecas fofas recheadas com creme de feijão doce ou outros sabores) e taiyaki (pastel em formato de peixe, recheado com creme ou anko).

Bebidas típicas

Também serão servidos drinques e bebidas típicas como matcha latte (bebida cremosa feita com chá-verde em pó e leite), sake (bebida alcoólica fermentada à base de arroz), shochu (destilado japonês semelhante ao saquê, mas com maior teor alcoólico) e refrigerantes japoneses como Ramune, conhecidos por suas garrafinhas com esfera de vidro vedando a tampa.

As comidas salgadas, como okonomiyaki, takoyaki e karaage, vão variar entre R$ 25 e R$ 50. As sobremesas, como moti, dorayaki e taiyaki, estarão entre R$ 15 e R$ 30. Bebidas típicas, como matcha latte, saquê e o famoso Ramune, devem custar a partir dos R$ 20.

Muito mais que cerâmica

O tema do ano é “Toguei-dô”, que significa o caminho da cerâmica artesanal, “onde imperfeições e individualidade são celebradas, refletindo a beleza única de cada peça e da vida”. Além da sua utilidade em si, a cerâmica para os japoneses representa a relação entre o ser humano e a natureza. Isso porque o processo manual de fazer a cerâmica deixa cada peça única.

Na gastronomia japonesa, a cerâmica é chave fundamental. Cada peça é projetada, com extremo cuidado, para harmonizar com os alimentos, além das cores, texturas, temperaturas e estações do ano. Na cerimônia do chá, (Chado ou Chanoyu) a cerâmica é também essencial: torna-se parte da expressão de espiritualidade dessa prática ancestral.

Karaage é um clássico da culinária japonesa, muito popular em izakayas (bares japoneses), festivais de rua e até em bentôs (marmitas japonesas) Restaurante Osaka/Divulgação

Como garantir ingressos

Os ingressos para participar do festival estão a R$ 20 para a meia-entrada e R$ 40 para a inteira. Os ingressos podem ser adquiridos através do link. Também haverá venda na portaria do evento.

Na sexta-feira, dia 21 de fevereiro, a programação conta com o “Happy Hour do Festival do Japão em Minas”. Nesse dia, os ingressos terão o valor de R$ 20 a todos que entrarem no evento entre os horários de 18h30 e 20h30. A promoção do ingresso é válida para compras online realizadas através da Plataforma da GoFree, selecionando o ingresso “Happy Hour”.

O Festival

O Festival do Japão em Minas 2025 celebrará os 130 anos da amizade Brasil-Japão e comemora o Dia do Monte Fuji e da Data Nacional do Japão. A conexão entre Minas Gerais e a província de Yamanashi torna a comemoração ainda mais especial. O evento contará com a presença do Embaixador do Japão, que trará uma exposição e demonstração de Sumi-ê (técnica antiga de pintura).

Além das tradições culturais, o festival propõe uma reflexão sobre as quatro estações do Japão, destacando sua conexão com a natureza e os esforços do país em sustentabilidade.

O Mochi Daifuku é um doce japonês feito com mochi (massa de arroz glutinoso) macio e recheado com sabores variados, desde o tradicional anko (pasta de feijão doce) até versões modernas Mochiya Confeitaria/Divulgação

Apresentações musicais e de dança, oficinas de arte, experimentação de trajes típicos, concursos como o Miss Nikkey e Anime Song Dance, além de exposições e atividades interativas também estarão inclusos na programação. As inscrições para os concursos estão disponíveis no site do festival.

A coordenadora executiva complementa: “O Festival do Japão se consolida como o maior evento cultural japonês de Minas Gerais, promovendo um verdadeiro intercâmbio entre Brasil e Japão. Os ingressos já estão disponíveis, e a programação promete uma experiência inesquecível para todos os públicos”, afirma.

Serviço

Instagram: @festivaldojapaominas

Endereço: Avenida Amazonas, 6200 – Gameleira

Site: https://www.festivaldojapaominas.com.br/

Ingressos: https://eventos.gofree.co/12festivaljapaominas/

