O pudim de leite tem origem portuguesa, mas foi no Brasil que ganhou a famosa versão com leite condensado, tornando-se um dos doces mais queridos do país. A receita clássica leva apenas leite, ovos e leite condensado, sem a adição de espessantes como farinha de trigo ou gelatina. A cremosidade vem da gordura dos ingredientes, que devem ser integrais para garantir a textura perfeita.

O preparo tradicional segue algumas regras essenciais: os ovos precisam ser frescos para evitar odores desagradáveis, e a mistura deve ser feita manualmente, sem liquidificador, para evitar bolhas de ar. O cozimento ocorre em banho-maria, no forno e em temperatura baixa, garantindo um pudim suave e homogêneo. Para completar, a calda caramelizada é indispensável e deve ser feita antes de despejar a massa na fôrma.

Além do clássico pudim de leite condensado, versões inovadoras conquistam cada vez mais espaço.

Além do clássico pudim de leite condensado, versões inovadoras conquistam cada vez mais espaço.

Confira 5 receitas de pudim para fazer em casa

Receita de pudim de leite condensado clássico

Ingredientes:

1 lata de leite condensado;

usar mesma medida do leite condensado para a medida de leite (use a lata de medidor);

4 ovos inteiros;

1 colher (chá) de amido de milho;

250 g de açúcar refinado;

100 ml de água.

Modo de Preparo:

Derreta o açúcar até formar um caramelo. Adicione a água lentamente e mexer até obter uma calda lisa. Despeje na forma de pudim. Bata os demais ingredientes no liquidificador e despeje na forma. Asse em banho-maria a 170°C por 25 minutos. Leve à geladeira antes de desenformar.

Pudim de mexerica

Ingredientes:

2 latas de leite condensado (395 g cada);

usar mesma medida do leite condensado para a medida de leite;

1 xícara (chá) de suco de mexerica coado;

6 ovos inteiros;

1 colher (sopa) de amido de milho;

1 colher (sopa) de raspas da casca de mexerica;

1 xícara (chá) de açúcar cristal.

Modo de Preparo:

Leve ao fogo o açúcar e um pau de canela até dourar. Adicione água e deixe ferver até obter uma calda rala. Bata os ingredientes no liquidificador e despeje sobre a forma untada com a calda. Asse em banho-maria por 50 minutos. Leve à geladeira e sirva frio.

Pudim de jabuticaba

Ingredientes:

1 litro de polpa de jabuticaba (desprezar cascas e caroços);

4 ovos;

1 lata (395 g) de leite condensado;

1 colher (chá) de amido de milho;

1 colher (sopa) de açúcar;

300 g de jabuticaba em compota.

Modo de Preparo:

Bata os ingredientes no liquidificador, exceto a compota. Espalhe açúcar na forma e despeje a mistura. Refrigere de um dia para o outro. Desenforme e decore com jabuticaba em compota.

O pudim de leite tem origens portuguesas, mas foi no Brasil que ganhou a famosa versão com leite condensado

Pudim de pão

Ingredientes:

10 pães franceses amanhecidos;

1 litro de leite;

50 g de passas pequenas e sem sementes;

3 ovos;

650 g de açúcar cristal;

100 g de queijo minas ralado;

canela a gosto.

Modo de Preparo:

Deixe os pães cortados ao meio de molho no leite por cinco minutos. Acrescente os demais ingredientes e misture sem esmigalhar. Despeje em uma forma untada e polvilhe queijo ralado, açúcar cristal e canela. Asse em forno a 180°C por uma hora até dourar.

Pudim gabinete

Ingredientes:



Para o bolo:

1 laranja com casca;

1 xícara (chá) de óleo;

1 xícara (chá) de farinha de trigo;

1 xícara e meia (chá) de açúcar cristal;

1 colher (sopa) de fermento em pó;

6 ovos;

Para a gemada:

1 lata de leite condensado;

1 xícara (chá) de açúcar cristal;

1 litro de leite integral;

250 g de frutas cristalizadas variadas;

Modo de Preparo:

Bata a laranja sem sementes no liquidificador com os demais ingredientes do bolo. Asse em forma untada a 180°C até dourar. Bata os ingredientes da gemada e reserve. Corte o bolo em três camadas e intercale com gemada e frutas cristalizadas em uma forma untada. Asse em forno baixo por duas horas até firmar. Refrigere antes de servir.

Independentemente da versão escolhida, o pudim segue como uma sobremesa atemporal, presente em almoços de família e momentos especiais. Seja clássico ou inovador, o importante é respeitar a técnica para garantir um doce impecável e irresistível.