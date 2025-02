A panqueca é um prato versátil que atravessa culturas e conta com receitas que levam diferentes tipos de ingredientes, modo de preparo e finalizações. Seja em uma versão salgada recheada, ou com uma opção doce ou uma versão mais leve e nutritiva, há sempre um jeito de preparar essa delícia.

Enquanto no Brasil a panqueca salgada é um clássico das reuniões em família, nos Estados Unidos, a versão fofa e adocicada é um ícone do café da manhã, servida com manteiga e maple syrup. Para quem busca uma alternativa mais saudável, a panqueca fit à base de banana e aveia é uma excelente escolha.

Confira três maneiras diferentes de preparar panquecas

Panqueca salgada tradicional com carne moída

Ingredientes:

500 g de farinha de trigo;

3 ovos;

1,5 copo (americano) de água;

1,5 copo (americano) de leite;

sal a gosto;

1 kg de carne bovina moída;

3 batatas médias cortadas em cubos e cozidas;

1 pimentão médio picado;

3 cebolas médias picadas;

tempero caseiro a gosto;

2 colheres (sopa) de amido de milho dissolvido em 1 copo (americano) de leite;

1 colher (sopa) de colorau;

3 colheres (sopa) de massa de tomate;

3 colheres (sopa) de óleo;

300 g de queijo-de-minas ralado (metade para finalizar);

3 copos (americano) de água.

Modo de preparo:

para o recheio, refogue a carne moída no óleo com os temperos. Quando começar a dourar, adicione a cebola, o pimentão, o colorau e a massa de tomate; acrescente a água e deixe cozinhar por cinco minutos. Junte a batata e o amido de milho dissolvido no leite e cozinhe por mais cinco minutos; para a massa, misture todos os ingredientes até obter uma mistura homogênea; aqueça uma frigideira untada e despeje pequenas porções de massa, dourando ambos os lados; recheie com a carne, enrole e finalize com queijo ralado.

Mais comum no Brasil, a massa de panqueca normalmente é acompanhada de algum molho salgado para carregar ao sabor Freepik

Panqueca americana com maple syrup

Ingredientes:

1 e 1/2 xícara de chá de farinha de trigo;

2 xícaras de chá de leite integral;

2 colheres de sopa de manteiga derretida;

1 colher de chá de fermento em pó;

manteiga para untar;

1 vidro de xarope de maple.

Modo de preparo:

bata no liquidificador o leite, a farinha, a manteiga e o fermento; leve à geladeira por uma hora; aqueça uma frigideira antiaderente e unte-a com manteiga; coloque uma concha da massa no centro da panela e frite por um minuto; vire a panqueca e frite por mais um minuto. Repita o processo até acabar a massa; sirva com xarope de maple.

Panqueca fit de banana e aveia

Ingredientes:

1 banana madura;

1 ovo;

2 colheres de sopa de farelo de aveia;

1 colher de chá de canela em pó (opcional);

1 colher de chá de óleo de coco para untar;

mel ou pasta de amendoim a gosto (opcional).

Modo de preparo:

amasse a banana até formar um purê; misture com o ovo e o farelo de aveia até obter uma massa homogênea. Acrescente a canela, se desejar; aqueça uma frigideira untada com óleo de coco e despeje a mistura; cozinhe cada lado até dourar; sirva com mel ou pasta de amendoim.

Essas três versões de panqueca mostram como um mesmo prato pode ser adaptado para diferentes gostos e ocasiões. Seja para um almoço completo, um café da manhã especial ou uma opção mais nutritiva, essas receitas são fáceis de preparar e garantem muito sabor. Experimente e descubra sua preferida!