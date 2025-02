Mousse de maracujá tradicional e fit: aprenda receitas das duas versões

O mousse de maracujá é uma das sobremesas mais queridas da gastronomia brasileira. Com uma textura aerada e sabor equilibrado entre o doce e o azedinho, a receita é perfeita para qualquer ocasião, seja um almoço em família ou um jantar especial.

Além da versão clássica, feita com leite condensado e creme de leite, há também a alternativa fit, que mantém a cremosidade, mas com menos calorias. Ambas são fáceis de preparar e exigem poucos ingredientes, tornando-se opções rápidas para quem busca uma sobremesa prática e deliciosa.

Mousse de maracujá tradicional

Para preparar a receita clássica basta bater no liquidificador o leite condensado, com o suco concentrado da fruta e o creme de leite. Misture tudo até obter um creme homogêneo. O toque especial fica por conta da calda feita com a polpa do maracujá, que resulta em uma sobremesa cremosa, refrescante e cheia de sabor.

Ingredientes:

polpa de 2 maracujás;

4 colheres (sopa) de água;

2 colheres (sopa) de açúcar;

1 lata de leite condensado;

1 lata de suco concentrado de maracujá (medida da lata de leite condensado);

1 lata de creme de leite.

Modo de preparo:

em uma panela, leve ao fogo a polpa de maracujá, a água e o açúcar, e deixe cozinhar, por aproximadamente 5 minutos, até formar uma calda e reserve; no liquidificador, bata o leite condensado, o suco de maracujá e o creme de leite até obter uma mistura homogênea; despeje a mousse em um refratário e adicione a calda por cima, misturando delicadamente leve à geladeira por no mínimo 4 horas antes de servir.

É uma opção de sobremesa refrescante, com o doce e azedo do maracujá Freepik

Mousse de maracujá fit

Para quem busca uma versão mais leve e saudável, o mousse de maracujá fit é uma excelente alternativa. Feito com iogurte natural desnatado, leite em pó e suco da fruta, ele ganha consistência com gelatina sem sabor.

Ingredientes:

200 ml de suco de maracujá natural;

1 pote de iogurte natural desnatado (170 g);

3 colheres (sopa) de leite em pó desnatado;

½ pacote de gelatina sem sabor;

3 colheres (sopa) de água;

adoçante natural a gosto (opcional);

Modo de preparo:

hidrate a gelatina com a água e deixe descansar por 5 minutos; em um recipiente, misture o suco de maracujá, o iogurte, o leite em pó e o adoçante, se desejar; leve a gelatina hidratada ao micro-ondas por 15 segundos para dissolvê-la; adicione a gelatina derretida à mistura e mexa bem até incorporar; distribua a mousse em taças ou ramequins e leve à geladeira por pelo menos 2 horas antes de servir.

Ambas as receitas são fáceis e rápidas de preparar, sendo ideais para qualquer ocasião. Com poucos ingredientes e um tempo mínimo de espera, o mousse de maracujá segue sendo uma das sobremesas mais saborosas, seja na versão tradicional ou fit.