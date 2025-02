O guacamole é uma das receitas mais emblemáticas da gastronomia mexicana. Preparado com abacate, tomate, coentro, limão e temperos, é um acompanhamento versátil que pode ser servido de diversas maneiras. Embora seja tradicionalmente consumido com tortillas, há muitas outras combinações que valorizam seu sabor e textura.

O guacamole harmoniza com diversos pratos, podendo ser usado como recheio de sanduíches, acompanhando ovos cozidos, ou como molho para saladas, trazendo um toque cremoso e refrescante.

Essa versatilidade faz do guacamole uma opção indispensável para quem aprecia sabores frescos e pratos equilibrados. Fácil de preparar e cheio de possibilidades, ele pode transformar qualquer refeição, seja como acompanhamento ou protagonista do prato.

Para preparar um guacamole autêntico, o primeiro passo é escolher abacates maduros, que vão garantir uma textura cremosa. Eles devem ser cortados ao meio, sem caroço, e amassados com suco de limão para evitar a oxidação. Em seguida, são adicionados tomate picado, cebola, coentro, azeite, sal e pimenta-do-reino, criando um equilíbrio de sabores frescos e intensos.

Ingredientes:

4 abacates maduros;

1 tomate maduro;

caldo de 1 limão;

coentro picado a gosto;

2 colheres (sopa) de azeite;

sal e pimenta-do-reino a gosto.

Modo de preparo:

corte os abacates ao meio, retire o caroço e remova a casca; amasse a polpa com um garfo, misturando com o suco de limão para evitar a oxidação; pique o tomate, a cebola e o coentro em pedaços pequenos; adicione os ingredientes picados ao abacate amassado e misture bem; tempere com azeite, sal e pimenta-do-reino a gosto.

O guacamole é um ícone da culinária mexicana, fácil de preparar e versátil Pexels

O que servir com guacamole

Além das tradicionais tortillas de milho, o guacamole harmoniza com diversos pratos e ingredientes. Para quem busca alternativas ainda mais criativas, o guacamole pode ser usado em bruschettas, combinado com queijos e ervas aromáticas, ou como um molho para batatas fritas, substituindo condimentos tradicionais como ketchup e maionese. Em hambúrgueres, ele adiciona cremosidade e um toque especial ao prato, principalmente quando combinado com ingredientes como bacon crocante ou jalapeños.

Veja algumas opções para acompanhar o prato:

Torradas e bruschettas: pode substituir pastas e patês, combinando bem com ervas e queijo parmesão ralado;

Sanduíches e hambúrgueres: funciona como um molho cremoso e equilibrado, combinando bem com queijos e pimentas;

Ovo cozido recheado : pode ser usado como recheio ou misturado com as gemas para um toque mais cremoso;

Molho para salad a: basta diluir o guacamole com azeite e suco de limão para um molho leve e saboroso;

Peixe frito : sua acidez e frescor equilibram a crocância e a gordura do peixe empanado;

Palitos de vegetais e pão pita: alternativa leve e saudável para consumir guacamole como petisco;

Batatas fritas : pode substituir ketchup e maionese, combinando especialmente com batata-doce frita;

Burritos e tacos: além de acompanhar, pode ser parte do recheio, trazendo cremosidade e um toque fresco.

