Prefeitura de Belo Horizonte oferta cursos de gastronomia

Visando o incentivo à empregabilidade e o empreendedorismo, a Prefeitura de Belo Horizonte em parceria com o Centro de Referência em Segurança Alimentar e Nutricional (Cresan) – Mercado da Lagoinha, abre inscrições para cursos das "Trilhas das Gastronomias". São três as opções de cursos que representam diferentes campos gastronômicos: auxiliar de cozinha, auxiliar de panificação e confeitaria pascal.

Cada trilha permite que os cursistas conheçam as principais técnicas e o universo da produção naquela área específica da gastronomia.

formulário. Os interessados podem se candidatar até o próximo domingo (16/2). Ao todo, serão ofertadas 60 vagas, 20 em cada curso, sendo 24 para ampla concorrência e 36 para o público prioritário. Para as vagas de ampla concorrência, basta inscrever-se no

Para o público prioritário, ou seja, pessoas acompanhadas pelos programas e serviços das políticas municipais de Segurança Alimentar e Nutricional, Assistência Social e Direitos de Cidadania da PBH, devem fazer a inscrição nos serviços onde são atendidos.

Cada pessoa pode se inscrever em apenas um curso, e, no caso de duas inscrições, será considerada apenas a última. No dia 19 deste mês, a lista com os classificados e a lista de espera será divulgada no portal da PBH.

O início das aulas presenciais será em 11 de março, no Cresan, localizado no Bairro Lagoinha, Região Noroeste da capital mineira.

É importante frisar que o Cresan – Mercado da Lagoinha não disponibiliza ajuda de custo ou vale social para o transporte das/os cursistas de ampla concorrência. Mais informações estão disponíveis no site.

Trilhas da Gastronomia

Segundo a prefeitura, "Trilhas da Gastronomia" é uma proposta didático-pedagógica que busca “construir um percurso que permita que os(as) cursistas conheçam, desbravem e se apropriem das técnicas necessárias para a inserção no setor produtivo gastronômico de Belo Horizonte”. Em 2024, mais de 300 pessoas já foram certificadas.

A PBH sugere uma sequência de módulos dentro de cada um dos cursos, apesar de ser algo totalmente opcional: primeiro, no curso da Trilha da Panificação (auxiliar de panificação,panificação caseira, aperfeiçoamento e panificação artesanal, pizzaiolo, quitandas mineiras e salgadeiro).

Já na Trilha da Comida Mineira e Belo-Horizontina (auxiliar de cozinha, comida de boteco, massas frescas, culinária vegetariana e vegana, comida de marmitex e cozinha artesanal e afro periférica). E por fim, na Trilha da Confeitaria (confeitaria pascal, bombons, trufas e bolos no pote, bolos decorados e tortas doces).

Ao todo, serão ofertadas pela PBH 60 vagas, 20 em cada curso, sendo 24 para ampla concorrência e 36 para o público prioritário PBH/Divulgação

O coordenador de pedagogia dos cursos, Leonardo Tolentino conta que desde 2019, Belo Horizonte ostenta o título de Cidade Criativa da Gastronomia, concedido pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (Unesco).

“Para manter essa posição e fortalecer nossa identidade gastronômica, é essencial contar com profissionais qualificados, que dominem as técnicas culinárias e contribuam para uma gastronomia sustentável, criativa, saudável e saborosa”, explica.

“Além disso, o setor gastronômico tem uma grande capacidade de geração de emprego e renda, mas enfrenta uma crescente demanda por mão de obra qualificada. Oferecer cursos gratuitos nessa área é fundamental para garantir o fortalecimento da tradição culinária mineira e belo-horizontina. O Cresan Mercado da Lagoinha desempenha esse papel ao oferecer formações com excelência técnica, reconhecidas por grandes chefs mineiros.”, conta o coordenador.

A carga horária de cada curso varia conforme a complexidade das técnicas ensinadas e dos conteúdos abordados, com duração entre 40h e 76h. Mais informações estão disponíveis no site.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Regina Werneck

Serviço

CRESAN - Mercado da Lagoinha

Endereço: Avenida Antônio Carlos, 821 - Lagoinha

Telefone: (31) 3277-6085

E-mail: cresan.trilhas@pbh.gov.br