Dia Mundial do Feijão: 4 receitas para aproveitar as sobras

É fato: o feijão faz parte do dia a dia dos brasileiros. O grão, rico em proteínas, apesar de ser um dos alimentos mais consumidos do país, acaba sendo desperdiçado em algumas situações. Nesta segunda-feira (10/2), Dia Mundial do Feijão, aprenda como reaproveitar aquele restinho de feijão que sobra das refeições.

A gastróloga, nutricionista e instrutora de formação profissional Joyce Gabriele Luz de Carvalho e o chef de cozinha e docente de gastronomia do Senac Minas Jorge Stouppa compartilharam cinco receitas de fácil reprodução.





Tutu de feijão





A nutricionista começa sugerindo um clássico: o tutu de feijão. Segundo ela, a palavra "tutu" vem do verbo "tutuar", que significa amassar ou esmagar. O prato, como o nome sugere, é feito com feijão cozido e amassado, que é, então, misturado com temperos, especiarias e farinha de mandioca. Para agregar mais sabor ao preparo, pode-se acrescentar também bacon e/ou linguiça.





“A versatilidade e simplicidade do prato resultaram em diversas receitas diferentes, permitindo que o feijão, um ingrediente tão apreciado, fosse transformado em um preparo nutritivo e saboroso”, explica Joyce.





Ingredientes

3 xícaras de chá de feijão cozido e temperado

½ xícara de chá de farinha de mandioca

½ cebola picada em cubos pequenos

1 dente de alho triturado

1 colher de sopa de azeite

4 tiras de bacon

2 ovos de galinha cozidos (para decorar)

Cheiro verde (opcional)





Modo de fazer

Forre um prato com papel-toalha, distribua as fatias de bacon sem encostar uma na outra e leve ao micro-ondas por dois minutos em potência alta. Retire e verifique se o bacon estará dourado. Caso necessário, coloque por mais trinta segundos. Deixe esfriar e pique fininho com a faca. Reserve.

No liquidificador, bata o feijão cozido. Para facilitar esse processo, acrescente o próprio caldo do feijão ou um pouco de água.

Numa panela, aqueça o azeite e junte a cebola picada. Refogue, mexendo com uma colher, até murchar e começar a dourar. Junte o alho e refogue por mais um minuto.

Acrescente o feijão batido e a farinha, mexendo até dar o ponto. Adicione o bacon picado e mexa mais um pouco.

Transfira para uma travessa de vidro e decore com ovo cozido e cheiro verde. Sirva.





Bolinho de feijão





Outra receita sugerida por Joyce é o bolinho de feijão. Ela conta que o bolinho tem suas raízes na culinária afro-brasileira, com influências da tradição alimentar dos povos africanos que foram trazidos ao Brasil durante o período colonial. A versão mais conhecida é feita com feijão-fradinho, alho, cebola e outros temperos, e é frita em óleo quente.





Ingredientes

3 xícaras de feijão cozido (qualquer variedade)

½ xícara de calabresa ralada

½ cebola ralada

2 dentes de alho picados

1 tomate (sem semente) picado em cubos pequenos

1 xícara de farinha de mandioca

Salsinha (a gosto)

Pimenta biquinho ou pimenta dedo-de-moça (opcional e a gosto)

Páprica doce (a gosto)

Para rechear: Muçarela ou couve (opcional)





Modo de fazer

Amasse o feijão até formar uma pasta lisa e clara e acrescente o alho, a cebola, o tomate e a calabresa. Misture.

Adicione a farinha de mandioca e os demais temperos a gosto, como páprica, cheiro verde e pimenta.

Caso a massa estiver mole, acrescente mais um pouco de farinha até dar o ponto de enrolar.

Modele bolinhas e coloque em uma assadeira. É possível rechear os bolinhos com muçarela ou couve.

Leve ao forno aquecido a 200°C até dourar (aproximadamente 20 minutos).

Sirva no almoço ou como petisco.





Minestra





O chef de cozinha Jorge Stouppa sugere outras duas receitas. A primeira delas é a minestra, receita da família dele. Popularmente chamada de minestrone, ele conta que o prato é uma sopa italiana deliciosa e reconfortante, uma receita simples. Ele explica que o feijão pode ser também o verde, é opcional, mas o ideal é ele esteja “cozido de véspera” para ser reutilizado.





Ingredientes

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

2 cenouras picadas

2 talos de aipo picados

1 batata média, descascada e cortada em cubos

1 abobrinha cortada em cubos

1/4 de repolho pequeno

1 xícara de feijão cozido

1 xícara de arroz ou macarrão cozido

2 tomates frescos picados

4 xícaras de caldo de legumes ou água

sal e pimenta a gosto

Ervas frescas (como manjericão ou salsa) para finalizar

Queijo parmesão ralado (opcional)





Modo de fazer

Em uma panela grande, aqueça o azeite em fogo médio. Adicione a cebola e o alho, cozinhando até que estejam macios.

Adicione as cenouras, o aipo e a batata. Cozinhe por cerca de 5 minutos, mexendo ocasionalmente.

Adicione a abobrinha, o feijão, arroz ou macarrão e os tomates. Misture bem. Despeje o caldo de legumes ou água na panela e leve a sopa para ferver.

Reduza o fogo e deixe cozinhar por cerca de 20-25 minutos, ou até que os vegetais estejam macios.

Tempere com sal e pimenta a gosto.

Sirva quente, guarnecido com ervas frescas e queijo parmesão, se desejar.





O chef completa dizendo que a minestra é uma sopa versátil, então, sinta-se à vontade para adicionar outros vegetais ou feijões de sua preferência.





Bolinho de feijoada





Jorge conta que executou a receita do bolinho de feijoada na faculdade. “Sempre sobra feijoada, que é um prato que rende muito, e, no geral, no outro dia ninguém quer comer mais, deixe na geladeira e, no fim de semana, fazemos um bolinho maravilhoso para acompanhar a caipirinha”, explica.

O chef de cozinha Jorge Stouppa sugere receita de bolinho de feijoada para aproveitar as sobras do feijão Jorge Stouppa/Divulgação

Ingredientes

500ml de feijoada sem os ossos das carnes

350g de farinha de trigo

50g de polvilho azedo

½ cebola picada

1 dente de alho picado

½ xícara de carne seca desfiada (ou linguiça calabresa, se preferir)

couve picada e refogada

¼ xícara de cheiro-verde picado

1 ovo

farinha de rosca para empanar

sal e pimenta a gosto

óleo para fritar





Modo de fazer

Bata a feijoada no liquidificador ou processador com a cebola e o alho, despejar em uma panela com alça e deixe ferver.

Adicione a farinha de trigo aos poucos até que a massa fique consistente e possa ser moldada, soltando do fundo da panela acrescente o polvilho (para ficar crocante depois de frito), misture bem. Se a massa estiver muito úmida, adicione mais farinha.

Deixe esfriar um pouco e com as mãos, abra a massa e recheie com calabresa e couve, molde bolinhos ou pastel. Passe no ovo com água e na farinha de rosca.

Aqueça o óleo em uma frigideira funda. Frite os bolinhos até que fiquem dourados e crocantes. Retire e coloque em papel toalha para escorrer o excesso de óleo.

Sirva quente, acompanhado de molho de pimenta ou farofa.

Por que Dia Mundial do Feijão?

A data foi escolhida em 2019 pela FAO (Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura) para destacar a importância dos "pulses", sementes secas de leguminosas como ervilha, lentilha e grão-de-bico e, claro, o feijão. Elas são ricas em proteínas, fibras, vitaminas e minerais e excelentes fontes de micronutrientes. Isso é uma continuação do Ano Internacional das Leguminosas (2016), promovido pela ONU (Organização das Nações Unidas).



Segundo a FAO, como essas leguminosas podem ser armazenadas por muito tempo, elas são muito importantes, principalmente para países em desenvolvimento. Isso porque elas podem ajudar a aumentar a diversidade das dietas. Diante de uma série de benefícios, a organização considera os "pulses" como alimentos de destaque na segurança alimentar mundial e relevantes para o combate à fome no planeta.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Celina Aquino