Morre o chef Paulo Yoller, dono de hamburgueria de BH

Morreu, aos 36 anos, o chef Paulo Yoller, dono da hamburgueria CJ’s Burger, na Savassi, localizada na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. A informação foi divulgada nas redes sociais de amigos do chef.

“A gastronomia brasileira perdeu neste sábado um de seus grandes talentos. O chef Paulo Yoller nos deixou precocemente.”, publicou o perfil da revista Prazeres da Mesa.

“Levanto-me com a indigesta, amarga e espinhosa sensação de não saber quando nos veremos de novo. Com a única certeza de que não será mais nesta terra. Descanse em paz, meu amigo! Você foi uma revolução na vida de muitas pessoas, Paulinho!”, escreveu o cozinheiro Felipe Galastro.

"Trabalhar com você, meu amigo, foi uma experiência única e inesquecível. Você é uma mente brilhante cheia de ideias, numa energia sem fim. Obrigado por ter passado pela minha vida e ter deixado lembranças tão boas", disse Roberto Bocabello, especialistas em ciência aplicada ao churrasco.

Marcos Kohler, fotógrafo de gastronomia e produtos, também fez homenagem à Paulo nas redes sociais. "Acordei com uma notícia para lá de complicada. Paulo, o grande chef hamburgueiro, havia falecido. Demorei uns 30 minutos para processar, fiquei sem entender nada e até agora ainda estou perplexo".

História

Paulo trabalhou na cozinha desde os 15 anos. Mesmo sem nenhuma referência em casa, desde cedo sabia que queria ser cozinheiro. Primeiro, ele se envolveu com a gastronomia italiana, na Itália - onde tem família - e em São Paulo - onde nasceu -, depois se candidatou a uma vaga em um açougue. “Se queria ser chef, precisava entender um pouco de tudo e proteína era um assunto que não dominava”, justificou ele em uma entrevista ao Estado de Minas.

A partir desta experiência, ele entrou definitivamente no mundo dos hambúrgueres. Chefiou o Butcher’s Market e logo fundou o Meats, em São Paulo - que ganhou vários prêmios como a melhor hamburgueria da capital paulista.

Quando surgiu a oportunidade de abrir um negócio em BH, a vontade era de fazer algo completamente diferente. O mais simples possível. “Como aconteceu com chefs do mundo, que saem de uma comida extremamente rebuscada para o clássico, tentei fazer um paralelo com a minha cozinha”, comentou. Assim nasceu o CJ’s Burger.

Em agosto de 2024, Paulo anunciou o fechamento da loja do Meats na rua dos Pinheiros, no bairro Pinheiros, em São Paulo. Na época, o chef garantiu que iria voltar com novidades.

“Obviamente, não vamos ficar parados. Vamos apenas dar uma pausa, reformular as ideias e nos preparar para poder voltar com tudo. Já que sempre fomos os diferentões, agora não vai ser diferente. Voltaremos com a cabeça ainda mais maluca, obviamente sem esquecer nossos clássicos que nos fizeram chegar até aqui”, disse Paulo.