Desafio vai premiar quem resistir às pimentas mais ardidas do mundo

Para os amantes de pimenta, um convite irrecusável: neste domingo (9/2) será realizado o Desafio da Pimenta. A competição vai rolar no Mercado de Origem, localizado no Bairro Olhos D’Água, Região Oeste de Belo Horizonte, em meio ao Valin Festival Medieval. Os primeiros três que atingirem o objetivo ganham prêmios.

A disputa é separada em rounds. A pimenta tem que ser comida in natura, ou seja, sem acompanhamentos ou nada que a faça ficar menos ardida. Cada participante tem que mastigar por 5 segundos, abrir a boca e mostrar que a pimenta foi macerada e engolir. Quem concluir com êxito passa para o próximo round. A desistência é marcada ao beber um copo de leite, um jeito de cortar a picância.

O organizador e dono da Pimenta Severino 's, loja por trás do desafio, Denison Pereira Severino, conta que a ideia surgiu enquanto ele assistia televisão. Ele tinha o hábito de ver vídeos de eventos como esse que aconteciam fora do Brasil e resolveu trazer a ideia para Belo Horizonte. Mais especificamente, para o Mercado de Origem, onde tem um empreendimento. Esta é a terceira edição.

Segundo Severino, as pimentas a serem “encaradas” num primeiro momento serão “as mais ardidas” do país, seguidas pelas mais ardidas de todo o mundo. No “universo das pimentas”, a picância é medida pela Escala de Scoville. Quanto maior o número de SHU (Unidades de Calor Scoville), mais picante é a pimenta.

Escala de ardência

O desafio começa com a Murupi, de origem amazônica, tem forma pequena e arredondada, cor verde quando imatura e vermelha quando madura. Sabor frutado e picante intenso. Escala de Scoville: 100.000 - 200.000 SHU. Em seguida, os competidores terão que comer a Malagueta Vermelha tem forma alongada e fina, cor vermelha intensa quando madura. Ardência alta e sabor frutado. Escala de Scoville: 50.000 - 100.000 SHU.

A pimenta Bode Amarela tem formato arredondado e pequena, cor amarela quando madura. Ardência alta e sabor frutado. Escala de Scoville: 50.000 - 100.000 SHU. A Bode Vermelha também é arredondada e pequena, cor vermelha quando madura. Ardência alta e sabor frutado. Escala de Scoville: 50.000 - 100.000 SHU.

A Malagueta Chocolate, também brasileira, tem forma alongada e fina, cor chocolate quando madura. Ardência alta e sabor levemente adocicado. Escala de Scoville: 50.000 - 100.000 SHU.



A De Cheiro da Bahia é alongada e fina, cor verde quando imatura e vermelha quando madura. Aroma forte e frutado, ardência média a alta. Escala de Scoville: 50.000 - 80.000 SHU. A Malaguetinha é pequena e arredondada, cor vermelha quando madura. Ardência alta e sabor frutado. Escala de Scoville: 50.000 - 100.000 SHU. A Dedo de Moça tem forma alongada e fina, cor vermelha quando madura. Ardência moderada e sabor suave. Escala de Scoville: 5.000 - 15.000 SHU.



A pimenta baiana Três Não Come, tem várias cores e formas, dependendo da variedade. Ardência extremamente alta, algumas são consideradas as mais picantes do Brasil. É recomendado o uso com muita cautela. Escala de Scoville: Varia muito, algumas chegam a 100.000 SHU.

A loja Pimenta Severino's fica localizada no Mercado de Origem e comercializa pimentas in natura, molhos, geleias, kits e outras variedades Pimenta Severino's/Divulgação

Pimentas nucleares

Já as pimentas internacionais, conhecidas como pimentas nucleares, são três: Carolina Reaper, Trinidad Scorpion e Bhut Jolokia. A Carolina Reaper foi criada nos Estados Unidos por Ed Currie, renomado cultivador de pimentas. É um cruzamento entre a Habanero e a Bhut Jolokia. Ela já foi considerada a pimenta mais ardida do mundo pelo Guinness World Records, com unidades de calor Scoville (SHU) que podem ultrapassar 2,2 milhões.

Recentemente, Ed Currie criou e patenteou outra pimenta, a Pepper X, esta sim a mais ardida do mundo. Mas que não é comercializada. A Carolina Reaper tem formato arredondado, com textura enrugada e coloração vermelha intensa. Além da ardência extrema, apresenta notas frutadas e adocicadas.



A Trinidad Scorpion é nativa de Trinidad e Tobago, no Caribe. Possui diversas variações, como a Moruga Scorpion, que já foi considerada a pimenta mais ardida do mundo. Sua ardência pode ultrapassar 2 milhões de SHU, dependendo da variedade. É de formato alongado, com ponta fina que lembra um ferrão de escorpião. Em relação ao sabor, ela apresenta sabor frutado e picante, com notas cítricas e florais.

Por fim, a Bhut Jolokia. De origem indiana, também é conhecida como Naga Jolokia ou pimenta fantasma. Sua ardência pode chegar a 1 milhão de SHU, o que a coloca entre as pimentas mais picantes do mundo. Tem formato alongado e coloração que varia do vermelho ao laranja. O sabor é frutado e picante, com notas defumadas e terrosas.

Denison lembra que a ardência das pimentas pode variar dependendo de fatores como as condições de cultivo, o clima e o solo. Além disso, algumas pessoas são mais sensíveis à capsaicina — composto químico que causa a sensação de ardência — do que outras.

Prêmios picantes

Os prêmios são igualmente irresistíveis para quem ama pimenta: o primeiro lugar ganha R$ 800 em produtos da loja Pimenta Severino´s (1 produto de cada) e R$ 200 em dinheiro. O segundo lugar vai receber um kit nuclear (com três geleias de abacaxi de 60ml com pimenta Carolina Reaper nos 3 níveis de ardência suave, intenso e forte, 1 molho de pimenta de 50 ml, 1 pimenta na cachaça de 80 ml e 1 capsaicina nível 95% de concentração com 10 m) da mesma loja. Já o terceiro leva uma pimenta gourmet Violation.

Severino pede atenção aos iniciantes: “Se você está começando a se aventurar no mundo das pimentas, é recomendado começar com as variedades mais suaves e aumentar gradualmente a ardência. Use pimentas com moderação para realçar o sabor dos seus pratos sem torná-los excessivamente picantes”, recomenda.

Para fazer parte do corajoso grupo de participantes é simples: basta ter 18 anos ou mais, ter certeza de não ser alérgico à especiaria (claro!) e se inscrever no link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScogxlJOMUolr2jhtevthXQJOiXnWu0AKRNyR_62CU3UgO81g/viewform . Apenas 17 inscrições serão permitidas. Todos que fizerem parte da disputa, mesmo aqueles que não vencerem, ganham certificados.

Não é necessário retirar ingresso do Festival Medieval para participar do desafio.

Serviço

Mercado de Origem

Endereço: Rua Adriano Chaves Matos, 447 - Olhos D’Água

Instagram: @mercadodeorigem

Telefone: (31) 98421-2848

Funcionamento: quarta, quinta e domingo, das 14h às 20h; sexta e sábado, das 12h às 22h

Formulário de inscrição: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScogxlJOMUolr2jhtevthXQJOiXnWu0AKRNyR_62CU3UgO81g/viewform

