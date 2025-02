Festival Breve cancela edição deste sábado (22/2) em BH

A organização do festival Breve anunciou na manhã desta quinta-feira (20/2) o cancelamento da edição de verão do evento que seria realizado no próximo sábado (22/02), no Mirante Beagá.

Segundo comunicado postado no Instagram, a perda de um grande patrocinador, por “motivos externos que fogem ao controle de todos os envolvidos”, inviabilizou a realização dos shows.

“Sabemos que era um evento esperado e que o cancelamento gera frustração para todos. Também sentimos muito por esta notícia. Mas em breve voltaremos com novidades”, diz o texto.

Estavam confirmados no line up do festival o rapper Baco Exu do Blues, a banda mineira Lamparina, o bloco de carnaval Chama o Síndico com participação especial de Djonga e a sambista Adriana Araújo.

Reembolso

A organização garantiu que todos os ingressos adquiridos serão reembolsados de forma automática pela plataforma Ingresse, conforme a modalidade de pagamento utilizada na compra.

Os clientes que realizaram a compra com cartão de crédito receberão o valor como crédito na fatura, podendo constar na fatura seguinte ou subsequente, conforme os prazos da operadora. Para compras via boleto bancário, o reembolso será feito na conta informada em até 20 dias úteis após o recebimento dos dados bancários. Já para pedidos pagos via Pix, o estorno será realizado na conta de origem em até um dia útil.

Desafios

Criado em 2017, o Festival Breve nasceu com a proposta de unir a nova cena musical brasileira a artistas consagrados. O evento já trouxe a Belo Horizonte nomes como Caetano Veloso, Ney Matogrosso, Novos Baianos e foi palco do último show de Gal Costa (1945-2022) na capital mineira. Também abriu espaço para uma nova geração de artistas, como Gloria Groove, Duda Beat e Liniker.

As edições realizadas no Mineirão conquistaram um público fiel, mas, desde o ano passado, o festival não acontece em seu formato original. Em entrevista ao Estado de Minas, antes do anúncio do cancelamento desta edição, o produtor Guilherme Rabelo comentou os desafios enfrentados pelo festival.

“Depois da pandemia, as coisas mudaram bastante. Tanto os fornecedores, que hoje cobram um preço completamente diferente do que antes, quanto os cachês dos artistas, que de um ano para o outro dobraram”, afirmou. Rabelo também disse que realizar o festival no formato original, com mais de vinte artistas, se tornou inviável.

Para reduzir despesas, a organização criou versões menores do evento, como a edição de verão, apelidada de Brevinho, que aconteceria neste sábado, e o Breve Drops, que trouxe para a cidade shows individuais de Péricles e do Grande Encontro com Elba Ramalho, Alceu Valença e Geraldo Azevedo.

Além do aumento dos custos, a captação de patrocínios em Belo Horizonte também é citada pelo produtor como um obstáculo para a realização de eventos de grande porte. “Essa questão dos patrocinadores olharem para BH é muito difícil. Hoje, tanto a gente quanto outros festivais só conseguimos patrocínio de marcas de bebidas alcoólicas – cerveja, destilados, etc. Mesmo assim, os valores são muito inferiores aos que são investidos no Rio de Janeiro e em São Paulo.”

Rabelo já havia falado sobre as dificuldades do setor em 2023 e, segundo ele, o cenário para 2025 é ainda pior. “Ano a ano, os custos dos fornecedores aumentam de forma expressiva.” Ele também afirmou que a equipe do festival pretende retomar o formato original, mas ainda não há previsão de quando isso será viável.