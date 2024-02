O Breve Festival anima os belo-horizontinos desde 2017. Em suas edições, já passou pelos espaços do Mirante Olhos d’Água e se firmou como um dos grandes eventos de música da cidade ao ocupar a Esplanada do Mineirão. Em 2024, escreve um novo capítulo da sua história com versão reduzida e inédita. Como atração, leva Criolo, Lamparina, Augusta Barna e Baile Room para o Parque Municipal, neste sábado (2/3), a partir das 15h.

Com ingressos a preço popular, o Breve Verão entra no clima solar ao som de brasilidades. Exemplo claro, a banda Lamparina sobe ao palco com o repertório de “Original Brasil”, seu terceiro álbum de estúdio, lançado em outubro último.



“O disco novo é um trabalho que nasceu no ano passado. Ele veio com muitas verdades, e a gente está gostando muito de apresentar este show. Estamos iniciando o ano com a turnê dele e será a primeira vez em um festival aqui em Belo Horizonte. Estamos preparando coisas muito legais”, afirma o guitarrista Stênio Galgani.

REGGAE E PAGODÃO

As canções misturam reggae, MPB, pop e pagodão, e já incendiaram milhares de pessoas durante o carnaval de BH, no bloco Trio tropical. Galgani garante clima carnavalesco na apresentação de sábado, mesmo que a folia tenha terminado.

“Nossas músicas são muito animadas e acabam agitando bastante o público, o que combina muito com o carnaval. O que apresentamos no bloco vai ter muito a ver com o que vamos fazer no sábado. Além disso, estamos trazendo um trio de sopros, assim como no show de lançamento do disco”, diz o artista.

Elogiados pelo trabalho e destaques da música mineira contemporânea, Marina Miglio, Cotô Delamarque, Calvin Delamarque, Stênio Galgani, Bino e Thiago Groove também vão relembrar sucessos da banda no show de sábado, como “Não me entrego pros caretas” e “Pochete”, assim como o elogiado disco “Zamzam” (2021) e “Manda dizer” (2018). A apresentação acontece às 18h.

“Os singles viraram carro-chefe da banda e, apesar de muito animado, o ‘Original Brasil’ é um álbum curto, então nós nos propomos a pensar em um show diverso e completo para a galera que estiver lá curtindo”, afirma Galgani.

Antes de Lamparina, Augusta Barna, figurinha carimbada na cena musical da capital mineira, sobe ao palco às 16h, e será a responsável por abrir o festival. Ao som de “Sangria desatada” (2022), a cantautora leva ao parque a leveza e autenticidade de suas faixas autorais, que misturam samba, pop e rap.

Criolo chega como o grande nome da lineup e deve se apresentar no início da noite, por volta de 20h. Depois de mais de um ano sem pisar na capital mineira, o rapper paulistano interpreta seus sucessos, como “Subirusdoistiozin” e “Convoque seu Buda”, além de faixas de “Sobre viver” (2022), seu último disco.

DJ Kingdom, Danv e Kramer levam os graves dos bailes funk para o interior do parque com o Baile Room. Conhecido por explorar as possibilidades da dance music, o trio de DJ’s inicia sua apresentação às 21h e segue até o encerramento do evento, às 23h.

SUSTENTABILIDADE

Assim como ocorreu no carnaval deste ano, a preservação da fauna e da flora do Parque Municipal é alvo de críticas por alguns fãs do festival. A organização do Breve garantiu que o festival terá o compromisso de preservar o espaço e sua biodiversidade, como eventos que historicamente já ocupam o parque, como a Virada Cultural e o Festival Internacional de Teatro.

“Vamos reforçar o cuidado com gradeamento dos jardins”, informou a organização no perfil do festival no Instagram. “O Breve Verão ocupará 6% do parque, permitindo o uso livre em 94% da área para esportes, lazer e contemplação. Ações sociais e ambientais serão promovidas durante o evento, reforçando nosso compromisso com a sustentabilidade”, diz trecho do post.

Em parceria com ONGs, o festival afirma que sinalizará os locais de alimentação de gatos na área e que, durante a montagem do palco, facilitará o acesso dos voluntários ao espaço.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro



BREVE FESTIVAL

Com Criolo, Lamparina, Augusta Barana e Baile Room. Neste sábado (2/3), das 15h às 23h, no Parque Municipal Américo Renné Giannetti (Av. Afonso Pena, 1377 – Centro). Ingressos: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia PCD – será exigido a carteira de identidade diferenciada na portaria do evento). Meia comum já esgotada. Informações: @brevefestival (Instagram).