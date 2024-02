O jornalístico "Brasil agora” volta ao ar nesta quarta-feira (28/2), às 6h, no canal do SBT News, portal de notícias do SBT no YouTube. Transmitido direto de Brasília, o programa chega repaginado e terá maior participação de repórteres e nova dinâmica.

Murilo Fagundes – repórter que antes conduzia as análises nesse horário – assume a apresentação. Os comentários ficam a cargo da jornalista Iasmin Costa, que se soma à equipe do SBT Brasília. A dupla terá diversas interações ao longo da transmissão em busca de tornar o espaço mais interativo.

No primeiro bloco do “Brasil agora”, o apresentador exibe quatro principais notícias do dia anterior em um telão centralizado no estúdio. Logo depois, a dupla explica e detalha cada uma das informações. Na segunda parte do jornal, é hora de girar a reportagem no quadro "Brasil agora destaca".

Correspondentes também marcam presença na atração matutina: Sérgio Utsch, direto de Londres, e Patrícia Vasconcelos, de Washington. "O 'Brasil agora' é ótima opção para quem acorda cedo e quer começar o dia bem informado. Acontecimentos urgentes, como operações da PF, terão prioridade", destaca Murilo. O jornalista terá participação dos internautas por meio do chat da transmissão.