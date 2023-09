677

New Dance Order

A primeira edição do The Town, que ocorreu nos dias 2, 3, 7 e continua em 9 e 10 de setembro, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, mostra que a Cidade da Música respira arte também por meio das intervenções no gramado. Obras de dezenas de artistas brasileiros foram expostas no festival, e até as marcas patrocinadoras entraram na onda das artes visuais.





O público que foi ao evento e curtiu os shows no palco New Dance Order nos primeiros dias se deparou com as esferas no gramado que remetem à arte urbana das ruas de São Paulo. Outra exposição trouxe a “São Paulo dos Muros”, com grafites expostos em murais pelo evento.

Além disso, os próprios palcos remetem a essa arte da grande metrópole, como o Skyline, que trouxe os arranha-céus da cidade ou o The One com 30 telões de LED, que compõe o palco se transformarão em uma verdadeira experiência imersiva inspirada nos museus de arte da capital paulista.





As marcas também mergulharam nesta proposta. O Itaú, por exemplo, trouxe pela primeira vez no Brasil, uma obra do artista turco-americano Refik Anadol. O artista ganhou ainda mais reconhecimento quando cativou e envolveu os visitantes do MoMA em Nova Iorque com "Unsupervised", uma obra imersiva e contemplativa criada em colaboração com a inteligência artificial.





Refik Anadol é um pioneiro na arte digital, que tem liderado a discussão sobre como as novas tecnologias digitais estão redefinindo a cultura contemporânea. As ideias sobre tempo, espaço e o que significa ser humano se transformaram em nossa sociedade dominada pela máquina. O trabalho de Anadol explora essas mudanças radicais e propõe a ideia de um espaço híbrido onde natureza, arquitetura e artes midiáticas se fundem com a inteligência artificial. Os espectadores de suas obras experimentam um espaço imersivo onde os mundos tecnológico e físico se fundem.





"O Itaú é uma marca inovadora, pois sempre conseguiu trazer sua perspectiva de vanguarda de uma forma sensível e relevante no presente. Refik é um artista que consegue se expressar por meio da tecnologia mais avançada, conectando, com sucesso, seu público simultaneamente com o futuro e o presente. Portanto, ninguém melhor do que ele para inaugurar nossa nova forma de comunicação no Instagram. Com isso, aproveitamos a oportunidade para celebrar este momento, compartilhando a interação do público nas mídias sociais e ao vivo, com aqueles que estarão no The Town", comenta Thaiza Akemi, superintendente de marketing do Itaú Unibanco.

Desde a participação de Anadol no programa de residência Google AMI Arts and AI em 2016, o artista e sua equipe têm sido pioneiros em treinar algoritmos personalizados de aprendizado de máquina para processar esses vastos conjuntos de dados disponíveis publicamente, que revelam camadas não reconhecidas de nossas realidades externas, memórias coletivas e sonhos.

O estúdio trabalhou com mais de 4 bilhões de imagens e treinou mais de 300 modelos de IA com conjuntos de dados de imagem, som e texto. Sua prática está alinhada com o tema do banco de olhar para o futuro e traduzir o presente. No Espaço Itaú, Anadol pretende se manter fiel ao seu objetivo com o público. "Nosso principal objetivo na criação de experiências de arte imersivas é ativar o máximo de sentidos possível e transportar o público para uma realidade simulada que os encoraje a sair de seus mundos e sensações familiares".