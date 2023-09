Festival de marcas e ações múltiplas embalam o The Town

685

Guitarra Gigante é atração da Gerdau na cidade que ajudou a construir com aço reciclado (foto: Divulgação )



Idealizado para ser o maior festival de música do país, o The Town agita São Paulo desde ontem e vai o dia 10, na "cidade" montada no Autódromo de Interlagos. Além de muita música, luzes e efeitos pra lá de especiais, o evento é um festival para marcas e investidores. Os incríveis palcos por onde desfilam atrações internacionais como Bruno Mars, Foo Fighters, Maroon 5, Post Malone e Demi Lovato, além dos maiores nomes da música brasileira abriga também as marcas dos patrocinadores. Para onde se olha, lá está uma marca, uma cor ou algum detalhe que leva o público a identificar a marca ou produto dos parceiros que investiram em publicidade para se conectar com o consumidor.

O The Town é uma oportunidade para as marcas se aproximarem dos consumidores e gerarem valor para seus produtos. Também é uma forma de incentivar a cultura e a arte no país, que foram afetadas pela pandemia nos últimos anos. "As marcas fazem parte da festa", define Ana Deccache, diretora de marketing do The Town e do Rock in Rio. O festival é dos mesmos criadores do Rock in Rio, que, evidente, usam da experiência e dados acumulados há anos com o consolidado evento carioca.

A expectativa de faturamento com publicidade ultrapassa R$100 milhões, embora a organização não tenha fechado todos os pacotes comerciais. Até o fechamento desta edição, 32 marcas, entre patrocinadoras e apoiadoras, estavam confirmadas. Esse valor inclui a venda de cotas de patrocínio, merchandising, ativações e experiências exclusivas para os visitantes. O valor médio do minuto publicitário no festival é de R$ 50 mil, de acordo com uma estimativa baseada nos preços praticados no Rock in Rio 2021. A Heineken, que também é a patrocinadora oficial do Rock in Rio, é patrocinadora máster, enquanto outras nove completam o time de patrocinadores. A marca de cerveja terá área exclusiva, onde os visitantes poderão degustar diferentes tipos de bebidas, além de participar de atividades interativas e shows especiais. O valor do investimento da Heineken não foi revelado, mas especula-se que seja superior a R$ 20 milhões. As marcas apoiadoras também não tiveram valores de investimento divulgado oficialmente, mas estima-se algo entre R$ 5 e R$ 10 milhões.





DIFERENCIAIS Entre as novidades em termos de mídia em relação a outros festivais, o evento terá transmissão ao vivo pela internet, que poderá ser acessada pelo site oficial ou pelo aplicativo do The Town, disponível para Android e iOS. Os usuários poderão escolher entre seis câmeras diferentes, que mostrarão os shows de cada palco, além de entrevistas, bastidores e reportagens especiais. A transmissão também contará com a participação de influenciadores digitais, que interagirão com o público nas redes sociais. Outra mídia será a rádio oficial na frequência FM 89,1, em São Paulo, e pela internet para todo o Brasil. A rádio terá uma programação exclusiva com muitas atrações. E, unindo a tradicional ao moderno, uma revista oficial de 64 páginas será distribuída gratuitamente para os visitantes na entrada do evento. O conteúdo terá matérias sobre os artistas, o festival, a cidade, a sustentabilidade, a inovação e a diversidade. A revista também terá um guia completo do evento, com mapas, horários, serviços e dicas para aproveitar ao máximo o The Town.





SUSTENTABILIDADE As marcas investiram pesado na comunicação focada na sustentabilidade. Várias ações acontecem simultaneamente, muitas, inclusive, gerando recursos diretos para instituições como a Central Única das Favelas (CUFA), que receberá 100% do valor arrecadado com a venda de cerveja 0.0 no festival da patrocinadora máster. O recurso será destinado para a capacitação criativa audiovisual de jovens moradores das favelas de São Paulo. E, por sua vez, a Gerdau, que forneceu mais de 330 toneladas de aço 100% reciclável para moldar diversas estruturas fixas e temporárias, incluindo equipamentos de entretenimento e fundação de edificações e infraestrutura do Autódromo, promoverá ativações em dois espaços dentro. No estande principal, com vista para os palcos Skyline e The One, o público irá encontrar uma guitarra gigante de quase 6 metros de altura, feita em aço, como referência para o espaço. No estande da Gerdau, situado no gramado do autódromo, a companhia montou uma "garra humana", na qual os participantes são içados e flutuam acima de uma piscina composta por diversos tipos de sucata metálica que podem ser recicladas e transformadas em aço de baixa pegada de carbono novamente. As pessoas precisam destinar a maior quantidade possível de sucata para o "reciclômetro" durante 30 segundos. Aquele que coletar quatro itens ou mais, ganhará um pingente de aço em formato de guitarra.