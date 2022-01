'Foram 25 anos para me achar lindo': Baco Exu do Blues expõe dores em álbum

Álbum "QVVJFA?", de Baco Exu do Blues, foi lançado nesta quarta-feira (26/01). (foto: Roncca/Reprodução)





A faixa traz os versos “Foram 25 anos pra eu me achar lindo. Sempre tive o mesmo rosto, a moda que mudou de gosto. E agora querem que eu entenda seu afeto repentino. Eu só tô tentando achar a autoestima que roubaram de mim”.



08:51 - 26/01/2022 BBB 22: mulher de Douglas vai denunciar após ator ser chamado de 'macaco' Lançado nesta quarta-feira (26/01), o novo disco de Baco Exu do Blues, "QVVJFA? (Quantas Vezes Você Já Foi Amado?)", já chegou levantando discussões. O tema do álbum, produzido por Marcelo de Lamare, pode ser definido pela música de trabalho "Autoestima".A faixa traz os versos “Foram 25 anos pra eu me achar lindo. Sempre tive o mesmo rosto, a moda que mudou de gosto. E agora querem que eu entenda seu afeto repentino. Eu só tô tentando achar a autoestima que roubaram de mim”.Palavras de peso que têm relação com a mudança de visual recente do cantor. Uma página sobre rap, no Twitter, comenta que a música faz referência ao estereótipo de que o homem negro só é bonito quando possui um corpo definido.









esse verso do baco fala muito sobre o que aconteceu quando descobriram que ele estava forte, fortalecendo o estereótipo de beleza no homem negro só quando tem um corpo forte e definido. pic.twitter.com/f8A0QTD7vg %u2014 rap out of context (@rapoutcontext) January 27, 2022











Racismo e gordofobia





A música de Baco Exu do Blues levanta questões relevantes que vêm sendo mais discutidas nos últimos anos. Os corpos negros sempre foram animalizados e objetificados, justamente porque a sociedade tardou a agregar valor a eles. As mulheres, muitas vezes, eram vistas apenas como bons corpos para a reprodução e que não têm necessidade de afeto. Já os homens, eram aqueles bem-dotados. Ambos, hipersexualizados.





Dessa forma, apesar das mudanças pelas quais a sociedade passou nos últimos anos com estudos e movimentos anti-racistas, ainda prevalece um pensamento associado à valorização da comunidade negra que está atrelado às características físicas.





Muitas pessoas ainda acreditam que para serem aceitos e considerados bonitos e desejáveis, é necessário ter um corpo dentro dos padrões estéticos e o mais próximo da branquitude, como pele mais clara, traços mais “delicados” e cabelos próximos da textura lisa.



“Eu percebo que um novo padrão foi criado para a beleza de pessoas negras. Jorja Smith e Rihanna são vistas como bonitas, um exemplo a ser seguido. Michael Jordan tem a pele mais escura, mas é extremamente sarado e tem traços negróides mais “delicados”. "Isso é gerar um novo padrão, que também é gordofóbico”, diz Kleriene Vilela, médica criadora de conteúdo digital.





A gordofobia dentro da comunidade negra se mostra como um problema ainda mais grave que entre pessoas brancas. As pessoas negras devem lidar, também, com o racismo. “A gordofobia racista existe e as únicas pessoas que sofrem dela são os gordos negros. Eu nunca sofro de um ou de outro, é sempre dos dois. Sempre fui a ‘nega gorda’ dos ambientes”, comenta Luana Carvalho, criadora de conteúdo sobre moda. “Ser gordo é aquilo que as pessoas mais temem, e ser negro é aquilo que as pessoas mais odeiam em ter que conviver”, continua.





Com o lançamento do álbum "QVVJFA?" e a repercussão de fotos de Baco Exu do Blues, que mostra o cantor mais magro e musculoso, muitas pessoas começaram a ressaltar a beleza dele, o que já rendeu diversas críticas por parte de internautas. “Baco sempre foi bonito, meu povo. Quem não ‘percebia’ isso era porque é gordofóbico mesmo”, publicou um usuário do Twitter.