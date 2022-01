BBB 22: mulher de Douglas vai denunciar após ator ser chamado de 'macaco'

Douglas Silva foi o primeiro ator brasileiro indicado ao Emmy (foto: Redes sociais/reprodução)



O ator Douglas Silva, participante do Big Brother Brasil 22, foi alvo de crime de racismo fora da casa. Um site usou imagens da Ku klux Kan (KKK) para proferir ofensas ao jovem com o texto "Douglas Silva, um macaco no BBB".

A Ku klux klan foi um grupo supremacista branco, que atuou nos Estados Unidos no final do século XIX, cometendo ataques violentos contra pessoas negras. No entanto, em pleno século XXI, racistas ainda recorrem à KKK usando o anonimato da internet.

Sem assinatura, o texto racista foi postado nodia 21 de janeiro em um blog hospedado no site WordPress. As ofensas são inúmeras: “desde quando são permitidos macacos como integrantes de reality shows? Douglas Silva não passa de um primata, nada mais e nada menos.” O texto sugere que o ator deveria 'ser crucificado vivo, e, logo em seguida, ter seu corpo carbonizado."

Os racistas prosseguem: "o lugar desse preto fedido é trabalhando no sol quente numa lavoura e levando chicotada do nosso amigo Capataz Sancto”, fala o texto.





No entatanto, crimes cometidos na Web podem e devem ser punidos. A mulher de Douglas está sendo assessorada pelo advogado Ricardo Brajterman e poe um representante da Comissão de Combate às Discriminações e Preconceitos da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro.

A publicação do site também é transfóbica e profere ataques contra a Linn da Quebrada. A publicação dessa forma também comete o crime de transfobia.





“Eu não entendi qual é o problema, já que só utilizaram o substantivo correto ao chamar ele de amigo, pois ele é HOMEM [sic]. Linn, não importa se você usa peruca, maquiagem ou dá o c*, você nasceu com um pênis, vai continuar sendo um homem pro resto da sua vida”.

Douglas Silva ganha destaque no BBB 22 como um dos favoritos ao prêmio de R$ 1,5 milhão. Ele é um dos brothers mais queridos da casa. Douglas foi revelado no filme "Cidade de Deus", em 2004.

Ele interpretou Dadinho, personagem que entrou para história do cinema brasileiro com a frase "Dadinho é o caralho, meu nome é Zé Pequeno!". Também interpretou Acerola na série Cidade dos Homens. Foi o primeiro ator brasileiro indicado ao Emmy

Crimes de racismo e injúria racial

Os crimes de racismo estão previstos na Lei 7.716/1989, que pune atos resultantes de preconceito de raça ou de cor. São previstas penas mais severas e podem chegar até a cinco anos de reclusão.

O Código Penal também prevê o crime de injúria racial, no capítulo dos crimes contra a honra, previsto no parágrafo 3º do artigo 140 do Código Penal. Para sua caracterização é necessário que haja ofensa à dignidade de alguém, com base em elementos referentes à sua raça, cor, etnia, religião, idade ou deficiência. Nesta hipótese, a pena pode ir de um a três anos de reclusão