Caminhão perde freios e bate contra muro de casa na Zona da Mata

Um caminhão desgovernado colidiu contra o muro de uma casa em Ubá, na Zona da Mata mineira, na manhã deste sábado (22/2).

Imagens de circuito de segurança na rua registraram o momento em que o caminhão atravessa o muro. Segundos depois, um ônibus faz a curva na mesma rua por onde o veículo desgovernado passou em alta velocidade.

Corpo de Bombeiros, o veículo perdeu os freios e desceu uma ribanceira sem controle antes de atingir a estrutura da casa. O motorista ficou preso às ferragens e foi resgatado pelos militares.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi acionado para prestar assistência no local. As causas exatas do acidente ainda serão apuradas pelas autoridades competentes.

Ainda não há informações sobre o estado de saúde do motorista ou se havia mais pessoas envolvidas no acidente.