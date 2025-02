Mulher briga com a mãe e ameaça tirar a vida dela e da irmã em Minas

Uma jovem de 19 anos tentou agredir a própria mãe e a filha recém-nascida, de apenas quatro meses, durante um desentendimento familiar em Patos de Minas, no Alto Paranaíba. A situação, registrada nessa sexta-feira (21/2), escalou para ameaças de morte, agressões físicas e até o arrombamento da residência.

A Polícia Militar foi acionada por volta das 10h e, ao chegar ao local, encontrou o portão da casa arrombado. A mãe da jovem, visivelmente abalada segundo o boletim de ocorrências, relatou que a filha é usuária de drogas e frequentemente adota um comportamento agressivo.

O conflito teria começado quando a jovem passou a xingar a mãe e, em um momento de agressividade, segundo ela relatou aos militares, trancou a bebê dentro de um dos quartos da casa. A irmã mais velha, de 23 anos, interveio para proteger a criança e chegou a chutar a porta do quarto.

A atitude enfureceu ainda mais a jovem, que partiu para cima da mãe. Para impedir a agressão, a irmã deu um soco no rosto dela. Enfurecida, a jovem pegou uma faca e ameaçou matar a mãe e a irmã.

Na sequência, ela saiu para a rua e mostrou a tela do celular a vizinhos, afirmando estar em contato com pessoas que poderiam atacar sua família. Pouco depois, fugiu do local.

A avó e a tia da bebê levaram a criança ao médico e, enquanto aguardavam no posto de saúde, foram informadas de que a jovem havia retornado à residência, arrombado o portão e retirado objetos do local.