Corpo é encontrado na estrada do Topo do Mundo, na Grande BH

O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado com marcas de disparos de bala de arma de fogo na Estrada da Serra, na manhã deste sábado (22/2). A via dá acesso ao mirante do Topo do Mundo, na Serra da Moeda, no Bairro Retiro do Chalé, em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), o homem aparentava ter aproximadamente 45 anos e e tinha uma tatuagem tribal no braço direito. Conforme o boletim de ocorrência, o corpo estava no chão em estado de rigidez cadavérica e com odor característico de óbito no momento em que foi encontrado.

A perícia constatou que o corpo tinha várias perfurações na região da cabeça e do tórax. Além disso, encontrou cápsulas de calibre 9 milímetros no local.

Até o término do registro da ocorrência, os militares não identificaram a vítima ou testemunhas que pudessem ajudar no esclarecimento do caso.

O corpo foi recolhido pelo rabecão e encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Betim, também na Grande BH.

As investigações seguem com a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG).