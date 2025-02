Homem sofre traumatismo craniano após falha de descarregamento de container

Um homem, de 30 anos, sofreu um traumatismo craniano depois de uma falha no descarregamento de um container. O caso aconteceu no Bairro Santana, em Nova Serrana, no Centro-Oeste de Minas Gerais, na noite dessa sexta-feira (21/2).

Conforme informações do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o homem estava em cima do container durante o içamento, quando o braço mecânico do caminhão quebrou. O container caiu no chão e o homem, em cima da caixa, sofreu o impacto.

Ainda segundo os registros, o que causou a queda foi a quebra do munck, que é a haste metálica do braço mecânico do caminhão que realizava o descarregamento.

De acordo com os bombeiros, o homem sofreu uma fratura no braço direito, cortes no rosto, além de um traumatismo craniano. No primeiro momento, cinco bombeiros imobilizaram o braço do homem, fizeram curativos e o desceram do topo do container com um sistema de cordas e escada.

Apesar dos ferimentos, o homem estava estável e consciente. Os militares entregaram a vítima aos cuidados de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que encaminhou o homem para atendimento hospitalar.

