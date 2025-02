MG: evento de pré-Carnaval é palco de prisão de dois foragidos da Justiça

Dois homens foragidos da Justiça foram presos durante o mesmo evento de pré-carnaval no município de Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas Gerais, neste sábado (22/2).

Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), os dois foragidos foram apreendidos durante evento carnavalesco que aconteceu na Avenida Paraná, no Bairro Vila Belo Horizonte, durante todo o dia.

O primeiro foragido, de 41 anos, foi localizado no meio da folia com o auxílio da Plataforma de Observação Elevada (POE). Na operação, o sistema de videomonitoramento realiza reconhecimento facial e identificou o homem. O motivo do mandado de prisão em aberto não foi divulgado.

Já o segundo, de 18 anos, foi identificado depois que os policiais perceberam uma atitude suspeita. Ele foi abordado e os militares constataram que o homem estava foragido com um mandado de prisão pelos crimes de roubo e tráfico de drogas.

Após a identificação, ambos os homens foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Divinópolis.

