Um homem de 29 anos foi preso depois de fugir da Polícia Militar (PMMG) e ser capturado por dois cães da corporação, no Bairro Pilar, Região do Barreiro, em Belo Horizonte, na manhã deste domingo (23/2). Segundo registros, o homem estava foragido desde 2023 e pulou de uma janela do segundo andar para tentar fugir dos policiais.

Conforme o Boletim de Ocorrência, os militares realizavam uma operação contra o tráfico e pela prevenção de homicídios na região quando abordaram o homem, apontado como chefe do tráfico, na casa dele, com um mandado de prisão em aberto. Ele atendeu aos policiais pela janela do segundo andar da casa e se apresentou com um nome e RG falsos.

Questionado, o suspeito fechou a janela e se escondeu na casa. Ainda conforme a PM, o suspeito acompanhou a equipe policial por câmeras de dentro da residência e fugiu pulando a janela. Os militares iniciaram uma perseguição, realizando um cerco na região com apoio do helicóptero Pegasus.

Durante a busca, o ele se escondeu em uma área de mata de difícil acesso e as Rondas Ostensivas com Cães (ROCCA) da Polícia Militar assumiram as buscas. Os cães farejadores Yole e Farrapo, por sua vez, encontraram o suspeito submerso em uma vala, com vegetação e água, e o seguraram pelos braços.

O homem lutou contra os animais, mas não conseguiu fugir novamente. Os policiais o imobilizaram e o encaminharam ao Hospital João XXIII, onde foi medicado e o médico de plantão constatou uma fratura no pé esquerdo, além de ferimentos em ambos os braços.

Os policiais consultaram o sistema e constataram que ele foi condenado pelo tribunal de júri em abril de 2023 e estava foragido desde então. A equipe também realizou buscas na casa do homem e encontraram uma porção de maconha, um celular e uma arma de fogo caseira, similar a uma pistola, carregada com munições de calibre 38.

O foragido foi levado à Central Estadual do Plantão Digital e responderá pelos crimes de tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo, resistência e desobediência, além do mandado de prisão em aberto.