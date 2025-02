Motos batem de frente e duas pessoas morrem em Minas

Duas pessoas morreram e uma ficou ferida em um grave acidente na BR-365, na madrugada deste domingo (23/2), em Patos de Minas, no Alto Paranaíba, após uma batida de frente entre duas motos. O acidente ocorreu por volta de 1h15, no KM 389 da rodovia, de acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Os mortos eram os condutores das motos, uma Honda CG preta e uma Honda 150 vermelha. Um passageiro da moto preta, de 25 anos, sobreviveu e foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao hospital.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a motocicleta vermelha, que seguia no sentido Patos de Minas, teria invadido a contramão, e bateu de frente com a moto preta, que trafegava no sentido contrário, em direção a Varjão de Minas.

Uma equipe da Polícia Militar, que passava pelo trecho a caminho de Três Marias, foi acionada por populares e comunicou a PRF e o Corpo de Bombeiros. A perícia da Polícia Civil também esteve no local para coletar informações e iniciar a investigação sobre as circunstâncias do acidente.

O trânsito precisou ser desviado para a área da balança do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit).

