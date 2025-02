BH pode ter chuva e rajadas de vento nas próximas horas, diz Defesa Civil

Belo Horizonte está em alerta para pancadas de chuva com raios e rajadas de vento nas próximas 24 horas. Segundo a Defesa Civil municipal, a capital pode ter precipitações de até 20 milímetros, além de rajadas de vento em torno de 40 km/h. O alerta é válido até às 8h de segunda-feira (24/2).

Conforme o órgão, as regionais de Venda Nova, Norte Pampulha, Oeste, Centro-Sul e Barreiro devem receber as maiores quantidades de chuva.

As temperaturas durante o domingo oscilam entre 17ºC e 30ºC, com a umidade relativa do ar mínima abaixo do ideal durante a tarde, conforme a Defesa Civil. O índice deve se manter em torno de 40%, bem abaixo do ideal estipulado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que varia entre 50% e 60%.

A Defesa Civil reforça o alerta para a população evitar transitar em áreas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões, além de não se abrigar ou estacionar veículos debaixo de árvores por causa do risco de quedas de galhos e descargas elétricas.

Em caso de raios, é recomendado que a população não utilize equipamentos elétricos e nem permaneça em áreas abertas.

O órgão também orienta redobrar a atenção em áreas de encostas, onde há risco de deslizamentos. Moradores que perceberem rachaduras ou movimentações estranhas no solo devem acionar a Defesa Civil pelo telefone 199.

Alertas à população

Os moradores da capital mineira podem receber alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos pelo canal público do WhatsApp e por SMS.

Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da rua para o número 40199, e uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço não tem custo.

Já pelas redes sociais, os alertas podem ser acompanhados por meio do Instagram, Facebook, X e pelo canal público do Telegram no endereço: defesacivilbh.