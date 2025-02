Calorão continua? Confira a previsão do tempo para BH e regiões de MG

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

O domingo (23/2) será de céu claro a parcialmente nublado com possibilidade de chuva e trovoadas, a partir da tarde, em Belo Horizonte. Apesar disso, a temperatura continua elevada na capital com os termômetros podendo oscilar entre 17ºC e 30ºC.

Além do calor, segundo a Defesa Civil municipal, a umidade relativa do ar mínima também ficará abaixo do ideal durante a tarde deste domingo. O índice deve ficar em torno de 40%, bem abaixo do ideal estipulado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que varia entre 50% e 60%.

Ao contrário da Região Metropolitana de Belo Horizonte, neste fim de semana, as condições meteorológicas são favoráveis ao tempo instável sobre o Sul e Triângulo Mineiro com chances de chuvas típicas de verão acompanhadas de raios e rajadas de vento. Conforme o Inmet, o fluxo de umidade vindo do mar contribui para o aumento da nebulosidade nos Vales do Rio Doce, Mucuri e Jequitinhonha.

De acordo com o Inmet, 146 municípios mineiros estão em alerta de perigo potencial para possibilidade de chuvas intensas. O aviso é válido até a manhã desta segunda-feira (24/2).

A previsão é que as cidades do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Sul e Sudoeste tenham precipitações de até 50 milímetros por dia, com ventos intensos de até 60km/h. Mesmo assim, há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Calorão

Na última terça-feira (18/2), a capital mineira teve a terceira maior temperatura de 2025. A máxima de 34,1ºC foi registrada pela Defesa Civil Municipal por volta das 14h40, na Cidade Administrativa, na Região de Venda Nova.

Conforme a administração municipal, o maior índice registrado neste ano foi em 21 de janeiro, quando os termômetros atingiram 34,4ºC. A segunda maior temperatura na capital mineira foi em 22 de janeiro, com 34,3ºC. Já para o Inmet, a temperatura mais alta registrada em BH nesta terça-feira (18) foi de 33,8ºC, na estação no Bairro Santo Agostinho, Região Centro-Sul da capital. Na Pampulha, a máxima foi de 33,1ºC.

Confira como fica a previsão do tempo nos próximos dias em BH:

Domingo (23/2): Céu claro a parcialmente nublado com possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Temperatura máxima prevista de 30ºC e mínima de 18ºC.

Segunda-feira (24/2): Céu parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada. Temperatura máxima prevista de 31ºC e mínima de 18ºC.

Confira como fica a previsão do tempo nos próximos dias em Minas Gerais:

Domingo (23/2): Céu claro a parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Sul/Sudoeste, Campo das Vertentes e Zona da Mata. Céu nublado a parcialmente nublado no Rio Doce, Mucuri e Jequitinhonha. Demais regiões, céu claro a parcialmente nublado. Possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas na Metropolitana. Temperatura máxima prevista de 37ºC e mínima de 15ºC.